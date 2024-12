Mobiele hartritmebewaking op de SEH van het LUMC

Patiënten die op de SEH van het LUMC aan de hartbewaking moeten, maar geen intensieve zorg nodig hebben, de zogenoemde low care-patiënten, kunnen nu ook kiezen voor monitoring met een mobiele hartritmebewaker. Dat biedt deze patiënten meer rust en bewegingsvrijheid omdat ze niet meer continu op de kamer hoeven te blijven. Het LUMC is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat mobiele hartbewaking op de SEH introduceert.

Naast de bewegingsvrijheid voor de patiënt heeft de mobiele hartbewaking ook het voordeel dat hiermee (sneller) kamers voor andere patiënten, die wel intensievere zorg behoeven, vrijkomen.

Kastje met zender

De mobiele monitor voor hartbewaking bestaat uit een kastje dat de patiënt in een tasje om de hals draagt. De elektroden die nodig zijn worden met stickers op de borst van de patiënt geplakt. De informatie die de hartmonitor registreert wordt draadloos doorgestuurd naar een centraal bewakingspunt op de SEH. Dat werkt hetzelfde als bij de vaste hartbewaking. De zorgmedewerkers krijgen ook van de mobile hartmonitor direct meldingen over eventuele onregelmatigheden in het hartritme van de patiënten.

De beslissing of een patiënt in aanmerking komt voor mobiele hartbewaking ligt bij de artsen en verpleegkundigen. Daarvoor zijn enkele vereisten en veiligheidscriteria vastgesteld. Wanneer een nieuwe patiënt op de SEH binnenkomt, wordt hij of zij altijd op een vaste monitor die het hartritme registreert en bewaakt aangesloten. Vervolgens wordt ook bloed afgenomen.

“Als de eerste bloedwaarden laag zijn en we denken dat er niets ernstigs met de patiënt aan de hand is, dan kunnen we iemand na een uur overzetten op mobiele monitoring”, zegt SEH-verpleegkundige Jennifer Smit-Pinkse.“Op dit moment gaat het om een kleine groep patiënten, die pijn op de borstklachten hebben”, Patiënten mogen, als zij in aanmerking komen, uiteraard zelf kiezen of zij daar gebruik van willen maken.

Low care lounge

Patiënten mogen met de mobiele hartmonitor de kamer verlaten, maar moeten wel op de SEH blijven. Om het verblijf zo comfortabel mogelijk te maken heeft het LUMC bij de begin oktober geopende nieuwe SEH, een low care lounge ingericht. Dit is een huiskamer achtige ruimte met relaxte stoelen, een leestafel, een tv, planten en koffie- en theevoorzieningen. “De ruimte is voor mensen die al gezien zijn door een arts en bijvoorbeeld wachten op een uitslag of onderzoek, voordat ze naar huis mogen. De lounge wordt niet gebruikt als reguliere wachtkamer”, aldus de verpleegkundige.

Een enquete onder patiënten die de mobile hartmonitor en low care lounge gebruikt hebben, blijkt dat zij zich hierdoor minder ziek voelen. “Vaak gaat het om relatief jonge mensen die zich behalve de pijn op de borstklachten niet ziek voelen. Zij worden ineens op een bed gelegd en aangesloten op de vaste monitor, waardoor ze de kamer niet meer af kunnen en op een bel moeten drukken als ze bijvoorbeeld naar het toilet moeten. Terwijl ze in principe nog in prima in staat zijn om zelf rond te lopen”, vertelt SEH-arts Arjan Vos. Mocht de situatie van de patiënt verslechteren, dan is er overigens altijd een bed als back-up beschikbaar.

Samenwerking

Het mobiele monitoring project is een samenwerking tussen de SEH en de afdeling Medische Technologie van het LUMC. In de eerste fase van het project is door die afdeling een inventarisatie gedaan naar verschillende mobiele monitoringssystemen die op de markt beschikbaar zijn.

Zoals het LUMC ook zelf al benadrukt, is dit niet de eerste keer dat een oplossing voor mobiele hartritmebewaking wordt ingezet in Nederland, maar wel de eerste keer dat dit op een SEH gebeurd. Onder andere het Martini Ziekenhuis startte in 2022 al met het inzetten van de ePatch mobiele hartbewaking oplossing van Philips. Deze patch werkt samen met een speciaal AI-analyseplatform om hartritmestoornissen beter te kunnen diagnosticeren.