Samenwerking tussen Siemens Healthineers en Slingeland

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem investeert de komende jaren in nieuwe medische apparatuur om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden. Op woensdag 12 juni tekende Paul Nijssen namens de Raad van Bestuur van het Slingeland een partnership-overeenkomst met Paul Riswick en Bianca van Adrichem, Algemeen Directeur en Chief Financial Officer van Siemens Healthineers.

Het contract gaat per direct in en loopt tot tien jaar na de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. Aan de basis ligt een vervangingsplan, waarin is uitgewerkt welke apparatuur wanneer wordt vervangen. Ook het onderhoud van de apparatuur is opgenomen in de overeenkomst. Paul Riswick: “We zijn blij dat we onze lange intensieve relatie voort kunnen zetten in het partnership en gaan samenwerken aan een toekomstbestendige zorgomgeving.”

Het Slingeland Ziekenhuis wil de vervanging van bepaalde apparatuur nauwkeurig afstemmen op de bouw van het nieuwe ziekenhuis, die naar verwachting in het najaar van 2024 van start gaat. Sommige apparaten zijn erg complex om te verhuizen. Daarom wordt goed gekeken welke apparatuur nog in het huidige gebouw vervangen moet worden en welke apparatuur wordt aangeschaft voor het nieuwe ziekenhuis. Door goede afspraken met Siemens Healthineers te maken, zorgt het ziekenhuis ervoor dat patiënten kunnen blijven rekenen op hoogwaardige zorgtechnologie.

Hybride operatiekamer

Naast de aanschaf van apparatuur voor röntgenfoto’s (Bucky’s, een doorlichtkamer, mobiele röntgentoestellen en C-bogen), MRI-scanners, CT-scanners, SPECT/CT-scanners en een interventiekamer, is de aanschaf van een hybride operatiekamer het meest opvallende onderdeel uit het contract. Hiermee sluit het Slingeland aan bij een belangrijke trend in de ziekenhuiswereld. Sinds 2017 kiezen steeds meer ziekenhuizen in Nederland voor een hybride OK. Onder meer het OLVG, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gingen het Slingeland voor.

Geavanceerde apparatuur

De hybride operatiekamer is een relatief grote operatiekamer met een geavanceerd en hypermodern röntgenapparaat dat de structuren in het lichaam nauwkeurig in beeld brengt. Zo kunnen complexere operaties waar grotere risico’s aan verbonden zijn, worden uitgevoerd aan de hand van een kleine incisie (bijvoorbeeld via de slagader in de lies).

Vaatchirurg Gert-Jan Lauret is enthousiast over de komst van de hybride OK: “Dankzij de komst van de hybride OK gaan radiologen en chirurgen steeds intensiever samenwerken, tot áán de operatietafel. We kunnen operaties nog nauwkeuriger uitvoeren en sneller handelen bij risicovolle operaties. De hybride OK is daarmee een fantastische aanvulling op ons nieuwe ziekenhuis en van grote meerwaarde voor de regio.”