Voortaan één digitaal aanvraagpunt wijkzorg in Noordoost-Brabant

Sinds 1 juli 2024 bestaat er in de regio Noordoost Brabant één digitaal aanvraagpunt voor het aanvragen van geplande wijkzorg: www.iedereenzorgt.nl. Het aanvraagpunt is een initiatief van IedereenZorgt, een samenwerkingsverband van 12 VVT-organisaties in Noordoost Brabant. Het samen coördineren van aanvragen voor wijkverpleging (geplande wijkzorg) moet helpen om goede zorg in de regio te behouden.

Mensen die wijkzorg willen aanvragen of verwijzers die een patiënt hiervoor willen aanmelden, kunnen voortaan direct terecht bij www.iedereenzorgt.nl, aldus de initiatiefnemers. Verwijzers kunnen wel nog altijd patiënten aanmelden via het huidige systeem Point of Zorgdomein, aldus BrabantZorg, één van de initiatiefnemers.

Samenwerking in de VVT

Mensen wonen steeds langer thuis en hebben daar steeds complexere zorgvragen bij. Tegelijkertijd is het steeds moeilijk om personeel te werven voor zorg aan huis. Een lastige opgave waar iedereen in de zorg mee worstelt. Samenwerking biedt kansen om die worsteling aan te pakken. Met dit idee is IedereenZorgt opgericht, een samenwerkingsverband van VVT-organisaties in Noordoost-Brabant.



‘We zien kansen om door samenwerking de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg aan huis te verbeteren’, zo schrijven de deelnemende zorgaanbieders. ‘Bijvoorbeeld door de toegang tot de wijkzorg te vereenvoudigen en samen te werken om de noodzakelijke zorg te leveren. Zo kan de beschikbare zorg optimaal benut worden.’ Ook de gezamenlijke inzet van nieuwe technologie wordt onderzocht, zoals het inzetten van ‘slimme luiers’ met sensors zodat incontinentiemateriaal tijdig verschoond wordt.

Goed benutten beschikbare zorgcapaciteit

Het digitale aanvraagpunt is één van de initiatieven waarmee IedereenZorgt deze samenwerking praktisch invult. Zo wordt de beschikbare zorgcapaciteit goed benut en wordt toekomstbestendige ouderenzorg in de regio mogelijk, is de verwachting.



Dagelijks bekijken de per postcodegebied georganiseerde wijkteams samen wie de nieuwe aanvraag oppakt. Hierbij wordt gekeken naar de voorkeur van een aanvrager, welke expertise nodig is en welk team ruimte in de planning heeft. Wie wordt toegewezen aan één van de aangesloten organisaties, krijgt hierover bericht.

Lopende projecten

Andere projecten die momenteel lopen (zie ook het jaarverslag van IedereenZorg), zijn onder meer:

Regionaal coördinatiepunt : zes organisaties coördineren de plaatsing van kortdurende zorg voor cliënten uit de hele regio.

: zes organisaties coördineren de plaatsing van kortdurende zorg voor cliënten uit de hele regio. Cursussen IedereenZorgt : cursussen voor mensen die ouderen ondersteunen bij hun persoonlijke verzorging en in het dagelijks leven.

: cursussen voor mensen die ouderen ondersteunen bij hun persoonlijke verzorging en in het dagelijks leven. Lefgozers : zij-instromers worden in 18 maanden opgeleid tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg.

: zij-instromers worden in 18 maanden opgeleid tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Preventie IBS : het aantal inbewaringstellingen (IBS) in de regio moet teruggebracht worden naar nul.

: het aantal inbewaringstellingen (IBS) in de regio moet teruggebracht worden naar nul. Slimme inco (de bovengenoemde slimme luiers).

Aan iedereenZorgt doen mee: Vivent, Pantein, Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM), Laverhof, Annenborch, Vughterstede, Van Neynsel, Sint Jozefoord, Sint Anna Boxmeer, Santé Partners en BrabantZorg. Behalve met organisaties die wijkzorg aanbieden binnen IedereenZorgt, wordt het gezamenlijke aanmeldpunt opgepakt met andere wijkzorgaanbieders in Noordoost-Brabant: Interzorg, Breederzorg, Cura Excellent, Oda Zorg en verschillende teams van Buurtzorg. Mogelijk komen hier later nog meer organisaties bij.