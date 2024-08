AI onthult impact coronavaccinatie op geestelijke gezondheid

In de VS is onderzoek gedaan naar de prevalentie van angst en depressie onder volwassenen als gevolg van COVID-10 vaccinatie. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van de CDC (Centers for Decease Control and Prevention) waar een op populatie gebaseerde deep learning AI-analyse werd losgelaten.

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat de COVID-19 pandemie voor veel mensen een negatieve invloed had op de geestelijke gezondheid. Wat echter nog niet eerder onderzocht was, is het effect van de vaccinaties op de geestelijke gezondheid. Het nieuwe onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Alabama in Birmingham (UAB), toont aan dat de uitrol van het COVID-19-vaccin had een ongelijk effect op de geestelijke gezondheid van Amerikaanse volwassenen. Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet.

AI-analyse van CDC-gegevens

Om de gevolgen die COVID-19 vaccinaties mogelijk hadden op de geestelijke gezondheid hebben de onderzoekers een op populaties gebaseerde multi-interventie onderbroken tijdreeksanalyse via deep learning uitgevoerd. Hiermee hebben ze de vier golven van gegevens uit het CDC Behavioral Risk Factor Surveillance System geanalyseerd.

De informatie die hiervoor gebruikt werd, vertegenwoordigde datapunten van januari 2019 tot februari 2023. Vervolgens werden deze gebruikt om veranderingen in de prevalentie van angst en depressie bij volwassenen te analyseren na elke belangrijke fase van de uitrol van het COVID-19-vaccin; van eind 2020 tot begin 2023.

Positieve en negatieve gevolgen

De bevindingen van het onderzoek laten zowel positieve als negatieve gevolgen voor de geestelijke gezondheid in verband met de uitrol van het vaccin zien. Over het algemeen daalde, tijdens de vaccinatieperiode, het aantal mensen met depressie als angst.

Significante verminderingen werden ervaren door bepaalde subgroepen tijdens verschillende uitrolfasen: vrouwen meldden minder angst en depressie in meerdere fasen, en personen die kinderen opvoeden zagen verbeteringen in de geestelijke gezondheid die verband hielden met de beschikbaarheid van vaccins voor kinderen en werknemers in de kinderopvang.

De onderzoekers benadrukken dat hun bevindingen de noodzaak onderstrepen om prioriteit te geven aan zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid - door middel van strategieën zoals het plannen van vaccintekorten en het beschikbaar stellen van middelen voor geestelijke gezondheid - bij het beheer van de volksgezondheid voor infectieziekten.

Demografische verschillen

Het onderzoek laat echter ook de verschillen in geestelijke gezondheid onder een aantal gemarginaliseerde groepen zien, waaronder zwarte en niet-Hispanic gekleurde mensen en mensen met lagere inkomens. Deze bevolkingsgroepen zagen een toename in angst en depressie tijdens de eerste vaccinatie-uitrol, waarschijnlijk als gevolg van factoren zoals wantrouwen, discriminatie en pandemie-gerelateerde economische ontberingen.

“Bezorgdheid over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin was meer uitgesproken in deze gemeenschappen, deels vanwege ervaringen uit het verleden met mishandeling of misleiding door zorgverleners en autoriteiten. Deze scepsis werd versterkt door de snelle ontwikkeling en distributie van het vaccin, waardoor het moeilijker werd voor mensen om zich zeker te voelen over het krijgen van een vaccinatie”, aldus Yusen Zhai, Ph.D., hoofdauteur en directeur van de UAB Community Counseling Clinic.

Europees onderzoek

Ook in Europa wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de COVID-19 vaccinaties. Daarbij wordt met name ook aandacht besteed aan het leren van de ervaringen en het dichten van kennishiaten rondom vaccins.

Tijdens de vaccinatieperiode zelf werd veel aandacht besteed aan het verstrekken van de juiste en betrouwbare informatie, onder andere via een speciaal door TNO en het Radboudumc ontwikkelde keuzehulp voor mensen die nog twijfelden of zij zich al dan niet wilden laten vaccineren tegen corona.