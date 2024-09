Diagnovum versterkt diagnostische samenwerking binnen regio

Diagnostiek speelt een belangrijke rol in het zorgproces. Het helpt om te bepalen welke behandeling een patiënt nodig heeft én draagt bij aan een efficiënt en effectief zorgtraject. Diagnovum is een diagnostisch centrum dat actief is in verschillende regio’s, waaronder West-Brabant. Het richt zich op integrale en digitale diagnostiek voor huisartsen, specialisten, verloskundigen en zorginstellingen. De directeur-bestuurder van Diagnovum, Michiel Baldal, vertelt over de toenemende regionale samenwerking via stichting REN-West-Brabant en de voordelen daarvan voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Diagnovum werkt volgens het principe van integrale diagnostiek, licht Baldal toe. Dit betekent volgens hem dat dat diagnostiek zoveel mogelijk via één netwerk georganiseerd wordt, zodat de patiënt niet onnodig dubbele onderzoeken hoeft te ondergaan.

“Onze bloedafnamelocaties en functieonderzoeken zijn verspreid over de regio, dicht bij de patiënt, wat de toegankelijkheid vergroot. Onze aanpak zorgt er tevens voor dat verschillende zorgverleners, zoals huisartsen en specialisten, dezelfde diagnostische gegevens kunnen gebruiken. We werken volledig digitaal, wat betekent dat zowel de aanvraag als de terugkoppeling van diagnostische gegevens snel en veilig verloopt. Dit voorkomt fouten en bespaart kostbare tijd."

Nauwe samenwerking

Een belangrijk aspect van de strategie van Diagnovum is de nauwe samenwerking met regionale ziekenhuizen in West-Brabant, waaronder het Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom, Roosendaal) en Amphia (Breda). "We werken intensief samen met Bravis om ervoor te zorgen dat diagnostische gegevens snel beschikbaar zijn voor de specialisten”, vertelt Baldal hierover. “Deze samenwerking zorgt ervoor dat er een vloeiende overgang is tussen de eerste- en tweedelijnszorg."



Daarbij komt dat de samenwerking in de regio verder wordt uitgebreid, vervolgt Baldal. "We zijn gestart met nieuwe initiatieven om ook in Breda, in samenwerking met Amphia, integrale diagnostiek aan te bieden. Dit betekent dat zowel huisartsen als specialisten snel toegang hebben tot diagnostische gegevens, wat de zorg ten goede komt."

Belang van aansluiting

Diagnovum heeft zich in 2023 aangesloten bij REN West-Brabant, omdat samenwerking in de zorgketen essentieel is om zorg efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Baldal noemt diagnostiek een essentieel onderdeel van de zorg, en vindt het niet meer dan logisch om een actieve rol spelen in de regionale zorgnetwerken. “De kracht van regionale samenwerking ligt in het optimaal benutten van laboratoria en specialisten binnen de eigen regio, ongeacht het type zorg dat de patiënt ontvangt."



Ondanks de sterke samenwerking zijn er nog uitdagingen, vooral op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. De informatie-uitwisseling tussen laboratoria en zorginstellingen kan nog verbeterd worden, meent Baldal. "Hoewel het ziekenhuis en de huisartsen goede systemen hebben, kan de integratie tussen verschillende zorgaanbieders efficiënter. Patiënten hebben nu vaak te maken met verschillende systemen, en dat is niet ideaal."



Diagnovum blijft zich volgens Baldal inzetten om haar rol in de regio te versterken. "We hebben een aanzienlijke groei doorgemaakt, en steeds meer huisartsen zien de voordelen van onze integrale aanpak. Onze ambitie is om de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen nog dichter bij elkaar te brengen door de diagnostiek nog efficiënter en toegankelijker te maken."

Leander Linger is strategisch communicatieadviseur bij REN (Regionaal Elektronisch Netwerk) West-Brabant.