Samenwerking MedTech en MST geeft innovatie bedrijven podium

Om de samenwerking tussen bedrijven en de zorg te versterken, werken Medisch Spectrum Twente (MST) en MedTech Twente de komende anderhalf jaar samen aan onder meer het ziekenhuis van de toekomst te ontwikkelen. Om dit proces te versnellen, organiseerden MST en MedTech Twente op 19 maart de eerste MST Bedrijvendag om innovatieve bedrijven bij de ontwikkelingen te betrekken. De dag stond in het teken van kennismaking met MST en toekomstige samenwerkingen.

Tijdens de MST Bedrijvendag presenteerde MST-bestuurder Miriam Vollenbroek haar visie op het ziekenhuis van de toekomst. Ze is blij met de samenwerking met MedTech omdat de samenwerking past bij de ambities van innovaties als topklinisch ziekenhuis. “En bij onze visie om een toekomstbestendig ziekenhuis te creëren. Dat tientallen bedrijven bij de MST Bedrijvendag aanwezig waren, laat zien dat er veel vraag is naar wederzijdse interactie en vooral ook de potentie van de regio”, voegt Vollenbroek toe.

Samenwerking in innovatie

Na de opening presentatie van Vollenbroek vertelde afdelingsmanager Medische Technologie, Arjan Huisjes, wat MST de bedrijven te bieden heeft. Daarna kregen deelnemende bedrijven in vijf rondes de kans om verschillende MST-professionals te ontmoeten, van de Chief Medical Information Officer tot aan de experts van het wetenschapsbureau.

Dat er veel belangstelling voor de samenwerkingen in innovatie is, blijkt wel uit het feit dat er bedrijven op een wachtlijst staan. Programmamanager van het InnovatieLab, Rob van Doremalen, zegt dat door de samenwerking met innovatieve bedrijven ook het MedTech-profiel van de regio Twente wordt verstevigd. Alexander Schippers, projectmanager MedTech Twente, benadrukt de strategische waarde van deze ontwikkelingen: “Twente staat bekend om zijn sterke medische technologiesector. Vanuit innovatie ecosysteem MedTech Twente zetten we ons in om medische technologie te versnellen. Samenwerkingen als deze dragen hieraan bij.”

Loket voor thuismonitoring

MST doet er zelf ook veel aan om de zorg te innoveren en te digitaliseren om de patiëntenzorg te verbeteren. In december 2024 heeft ziekenhuis Medisch Spectrum Twente een loket voor patiënten die gebruik maken van thuismonitoring geopend. Daar kan iedereen die deze digitale vorm van zorg gebruikt, of gaat gebruiken, terecht voor vragen en hulp. Het loket is open van maandag tot en met vrijdag en bevindt zich in de hal van het ziekenhuis.

Ten tijde van de opening deden al 1700 patiënten van MST mee aan thuismonitoring. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met chronische aandoeningen als COPD of hartfalen. Ook patiënten die herstellen na een operatie kunnen met thuismonitoring vaak eerder naar huis. Daar kunnen ze sneller en beter herstellen, zo is bewezen.