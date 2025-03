Diagnose prostaatkanker verbeteren met ultrasoon geluid

Op het congres van de European Association of Urology in Madrid is een onderzoek gepresenteerd waarbij, met succes, onderzocht is of prostaatkanker sneller gediagnosticeerd kan worden met behulp van micro-ultrasound (micoUS). De onderzoekers concluderen dat deze nieuwe technologie het diagnoseproces voor prostaatkanker aanzienlijk kan versnellen, het aantal bezoeken aan het ziekenhuis vermindert en MRI-tijd vrijmaakt voor andere onderzoeken.

Binnen de OPTIMUM-studie werd micro-ultrasound (microUS) geleide biopsie vergeleken met MRI-geleide biopsie voor het diagnosticeren van prostaatkanker. Het was volgens de onderzoekers de eerste keer dat een dergelijk gerandomiseerd onderzoek werd uitgevoerd.

MicroUS onderzoek

In totaal namen 677 mannen deel aan het onderzoek. Zij ondergingen een biopsie in 19 verschillende ziekenhuizen, verspreid over de VS, Canada en Europa. De helft van de deelnemers kreeg een standaard, MRI-geleide biopsie. Bij een derde van de deelnemers werd zowel een microUS-geleide als een MRI-geleide biopsie uitgevoerd. De overige, ook een derde, deelnemers ondergingen alleen een microUS-geleide biopsie.

De resultaten van de studie, gepubliceerd in JAMA Network, lieten zien dat microUS in staat was prostaatkanker net zo effectief te identificeren als MRI-geleide biopsie, met zeer vergelijkbare detectiepercentages in alle drie de onderzoeksgroepen. Er was zelfs weinig verschil in de groep die beide soorten biopsies kreeg, waarbij de microUS de meerderheid van de significante kankers opspoorde.

MRI versus microUS

Een MRI-geleide biopsie bestaat uit twee stappen - de MRI-scan, gevolgd door de echogeleide biopsie. Daarvoor zijn meerdere ziekenhuisbezoeken en specialistische radiologische expertise nodig zijn om de MRI-beelden te interpreteren en samen te voegen met de echografie. Micro ultrasoon geluid heeft een hogere frequentie dan conventioneel ultrasoon geluid, wat resulteert in beelden met een drie keer hogere resolutie die hetzelfde detail kunnen vastleggen als MRI-scans voor gerichte biopsies.

Urologen en oncologen kunnen, zo stelt het onderzoek, relatief eenvoudig ‘omgeschoold’ worden in het gebruik van de microUS-methode, zowel de als het interpreteren van de beelden. Zeker wanneer deze artsen ervaring hebben met conventionele echografie. MicroUS is goedkoper in aanschaf en gebruik dan MRI en zou het mogelijk kunnen maken om beeldvorming en biopsie tijdens één afspraak uit te voeren, zelfs buiten een ziekenhuisomgeving.

“De komst van de MRI-scanner betekende dat het voor het eerst mogelijk werd om prostaatkanker nauwkeurig in beeld te brengen voor het uitvoeren van gerichte biopsies. Dat was een grote vooruitgant. Echter, MRI is een dure technologie en snelle toegang is soms beperkt. Ook kunnen niet alle patiënten een MRI krijgen, bijvoorbeeld als ze een vervangende heup of pacemaker hebben”, vertelt Laurence Klotz, hoogleraar chirurgie aan de Temerty Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Toronto en de Sunnybrook Leerstoel Prostaatkankeronderzoek.

“Met dit onderzoek weten we nu dat microUS een even goede diagnostische nauwkeurigheid kan geven als MRI en dat is ook baanbrekend. Patiënten kunnen nu tijdens een en dezelfde afspraak worden gescand en indien nodig, een biopsie ondergaan. De microUS-technologie is goedkoper en toegankelijker. En het maakt MRI's vrij voor andere onderzoeken.”

Beroerte risico monitoren met ultrasoon geluid

Onlans schreven we hier over een andere doorbraak als het gaat om het toepassen van ultrasoon geluid in de medische diagnostiek. Een Koreaans onderzoeksteam ontwikkelde een oplossing die bestaat uit een combinatie van fotoakoestische computertomografie (PACT) met licht en ultrasoon geluid. Met behulp van deze geavanceerde nieuwe scantechnologie slaagden de onderzoekers erin niet-invasieve veranderingen in de cerebrovasculaire bloedvaten bij kleine dieren in de vroege stadia van een ischemische beroerte in realtime te volgen en met succes de vasculaire veranderingen in een groot gebied nauwkeurig te analyseren.