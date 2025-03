Vind de perfecte zorgmedewerker met data-analytics

Bonussen, extra vakantiedagen of aantrekkelijke pensioenregelingen: zorgorganisaties trekken alles uit de kast om nieuwe medewerkers te werven. Hoewel deze maatregelen het wervingsproces lijken te helpen, zijn ze in de praktijk vaak kostbaar, lastig vol te houden op de lange termijn en hebben ze meestal niet het gewenste effect. HR-professionals in de zorg zoeken daarom naar nieuwe manieren om hun werving en selectie te verbeteren.

Een veelbelovende verbeterslag is het gebruik van data analytics. Uit ons onderzoek blijkt dat deze datagedreven aanpak niet geheel onbekend is, maar dat zorgorganisaties het nog niet effectief inzetten. Meer dan de helft (54%) zet data analytics wel in voor werving en selectie, maar slechts achttien procent haalt hier daadwerkelijk inzichten uit. Dat is zonde, want als je data op een juiste manier in weet te zetten, heb je als HR-professional goud in handen. Het stelt je namelijk onder meer in staat om patronen te ontdekken, je wervingsinspanningen te monitoren en je recruitmentstrategieën met data te verbeteren. Maar welke specifieke verbeteringen kun je doorvoeren met data analytics? Ik geef je er drie die je direct kunt toepassen.

Optimaliseer je wervingsproces

Een van de meest directe manieren waarop data analytics je werving en selectie kan verbeteren, is door het optimaliseren van je wervingsfunnel. Met een krachtige data-analyse visualiseer je in realtime elke stap van je wervingsfunnel: van het bekijken van de vacature tot het tekenen van het contract. Je ziet precies waar kandidaten afhaken en waarom. Misschien is de sollicitatieprocedure te lang, zijn de functie-eisen onduidelijk of is de communicatie tijdens het proces onduidelijk. Met deze inzichten kun je vervolgens gerichte acties ondernemen om te voorkomen dat sollicitanten vroegtijdig afhaken.

Vind de perfecte match met predictive analytics

Naast het optimaliseren van je wervingsproces, is het ook slim om naar de mogelijkheden van predictive analytics te kijken. Hiermee kun je onderzoeken en voorspellen welke zorgprofessionals écht passen in jouw zorgteam. Dit proces begint met het verzamelen van data over huidige en voormalige medewerkers, zoals hun opleidingsachtergrond, werkervaring, prestaties, verloopcijfers en zelfs resultaten van persoonlijkheidstesten. Daarna worden deze data ingevoerd in een predictive analytics tool, die algoritmes gebruikt om patronen te ontdekken.

Door deze patronen te analyseren, kan de software voorspellen welke kenmerken en ervaringen bijdragen aan succes binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld, misschien blijkt dat verpleegkundigen met een specialisatie in geriatrie langer in dienst blijven en betere patiëntenzorg leveren in jouw verpleeghuis. Of presteren kandidaten met ervaring in de thuiszorg wellicht beter in jouw wijkteam dan kandidaten zonder deze achtergrond. Naast dat je gerichter op zoek kunt gaan naar de juiste match, maakt dit het selectieproces ook objectiever. Beslissingen baseer je immers op harde gegevens in plaats van alleen op intuïtie.

De inzichten kan je vervolgens gebruiken bij het werven van nieuwe kandidaten. Wanneer een kandidaat solliciteert, vergelijkt de software hun profiel met de ontdekte patronen en berekent de kans op succes binnen de organisatie.

Anticipeer op de toekomst

Niet alleen biedt data analytics een uitkomst op het gebied van werving, maar het helpt ook bij het optimaliseren en behouden van je huidige personeelsbestand. Zo stelt het zorgorganisaties in staat om een helder beeld te krijgen van de huidige competenties van hun personeel en deze te vergelijken met de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn. Op die manier kan je anticiperen op toekomstige zorgbehoeften.

Zo kan een ziekenhuis er bijvoorbeeld op gewezen worden dat er een tekort dreigt aan verpleegkundigen met expertise in gespecialiseerde zorg, zoals oncologie. Dit inzicht kan dan weer helpen om gerichte wervingscampagnes te starten en interne opleidingsprogramma’s te ontwikkelen om bestaande verpleegkundigen te specialiseren in oncologie. Op deze manier kunnen zorgorganisaties proactief inspelen op de veranderende zorgvraag en zorgen voor een optimaal personeelsbestand.

Jouw recruitment gamechanger

Kortom, data analytics biedt HR-professionals in de zorg de tools om betere, datagedreven beslissingen te nemen in hun wervings- en selectieproces. Met deze aanpak kun je niet alleen de huidige uitdagingen overbruggen, maar ben je ook voorbereid op de toekomst. Wacht dan ook niet langer en begin vandaag nog met de verbeteringen die data analytics je op een presenteerblaadje aanreikt.