Elektrische hersenstimulatie voor herstel spierweefsel

Deep brain stimulation of neurostimulatie met elektrische stroomsignalen, is een bewezen vorm van therapie voor onder andere Parkinson patiënten. Een vergelijkbare technologie, transcraniële gelijkstroomstimulatie, wordt al vele jaren gebruikt bij de behandeling van psychische stoornissen of neurologische aandoeningen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat deze laatste vorm van elektrische stimulatie van de hersenen ook een positief effect heeft op het herstelvermogen van sporters met een kruisbandblessure (ACL).

Een gescheurde of beschadigde voorste kruisband is een blessure die veel voorkomt bij sporters zoals (professionele) skiërs en voetballers. Vaak is een operatie nodig om de eerste schade te herstellen. Het revalidatieproces dat daarna volgt kan meerdere maanden tot over een jaar duren. Spierzwakte speelt daarbij een belangrijke rol.

“De hersenen leveren een enorme inspanning om de samentrekking van deze spieren te stoppen. We weten dat bij mensen met een ACL-onderzoek, de hersenen na verloop van tijd niet-verwante delen van de hersenen, zoals de visuele centra, gaan recruteren om de beenspieren te helpen activeren”, aldus Dr. Myles Murphy, postdoctoraal onderzoeker bij de Edith Cowan University.

Hersenstimulatie voor spierherstel

Het herstel van beenspieren (quadriceps) wordt vanuit de hersenen van de patiënt vertraagd, omdat die het gebruik van deze spieren tegenhouden. Met behulp van transcraniële gelijkstroomstimulatie, zo blijkt uit onderzoek van de dr. Murphy, in samenwerking met sportarts Casey Whife, kan dat herstelproces versneld worden.

De onderzoekers toonden aan dat door een kleine elektrische stroom (transcraniële gelijkstroomstimulatie) door het deel van de hersenen te sturen dat verantwoordelijk is voor de beenspieren, op momenten dat patiënten standaard revalidatieoefeningen doen, de spierkracht behouden kan blijven en de hersenen minder hard hoeven te werken.

“De techniek van elektrische hersenstimulatie bestaat al tientallen jaren en wordt veel gebruikt op andere gebieden, zoals voor de behandeling van psychische stoornissen of neurologische aandoeningen. Omdat de stroom zo klein is en uitwendig wordt toegediend, melden patiënten alleen dat ze 'tintelingen of jeuk' voelen op het punt waar de sponzen met het hoofd zijn verbonden,” aldus dr. Murphy. De bevindingen van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

“Dit onderzoek benadrukt een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van de neurale barrières voor herstel na ACL-reconstructie. Door ons te richten op corticale remming, maken we de weg vrij voor effectievere en efficiëntere revalidatiestrategieën, die patiënten zouden kunnen helpen om sneller hun kracht en functie terug te krijgen,” voegde dr. Whife hieraan toe.

Verder onderzoek en goede screening

Hoewel de eerste resultaten van het onderzoek dus laten zien dat deze vorm van elektrische stimulatie van de hersenen tijdens het herstelproces na een kruisbandoperatie effectief is, moeten de langetermijneffecten van dit type interventie op letselherstel en resultaten nog verder onderzocht worden. Dat geldt ook voor de eventuele toepassing van deze interventies bij andere patiënten die een revalidatieproces doorlopen om spierkracht terug op te bouwen. En hoewel de apparatuur voor transcraniële gelijkstroomstimulatie al in veel ziekenhuizen en andere medische revalidatie instellingen beschikbaar is, benadrukken de onderzoekers het belang van een goede screening. Voor patiënten met cochleaire implantaten, pacemakers of andere geïmplanteerde apparaten, is deze therapie mogelijk niet geschikt.

“Elektrische hersenstimulatie tijdens revalidatie zou een goedkope, eenvoudig toe te passen interventie kunnen zijn, die kan worden uitgevoerd als aanvulling op de huidige trainingsrevalidatie en die onaangepaste veranderingen in de primaire motorische cortex postoperatief kan aanpakken”, zegt dr. Murphy.