Het Radboudumc heeft nu een nog groter 3D Lab

De vraag naar 3D-printoplossingen groeit. Dat merken ze ook in het 3D Lab van het Radboudumc. Daarom is onlangs besloten om het lab uit te breiden en te verhuizen naar een grotere locatie die bovendien speciaal ontworpen om de groeiende vraag naar medische 3D-printoplossingen aan te kunnen. En doordat er meer ruimte beschikbaar is, kan ook het aantal 3D-printers uitgebreid worden, wanneer dat nodig blijkt.

Het Radboudumc 3D Lab is verhuisd naar een nieuwe, grotere locatie. De ruimte is speciaal ontworpen om de groeiende behoefte aan medische 3D-printoplossingen te ondersteunen, en het aantal printers in de nabije toekomst uit te breiden. “De nieuwe ruimte is toekomstbestendig en biedt ons de flexibiliteit om te blijven groeien, zodat we steeds meer afdelingen en ziekenhuizen kunnen ondersteunen”, zegt Thomas Maal, hoogleraar 3D Technologie in de Gezondheidszorg en coördinator van het 3D Lab.

Een van de grootste 3D Labs

Het 3D Lab van het Radboudumc is binnen de ziekenhuiswereld niet alleen een van de grootste 3D-printlabs ter wereld, in Nederland wordt al met 15 ziekenhuizen samengewerkt. De 3D-printtechnologie wordt gebruikt voor medische planning en hulpmiddelen. Daarvoor beschikt het lab over vijf 3D-printers. Daarmee worden verschillende objecten geproduceerd, zoals chirurgische mallen – voor het nauwkeurig uitvoeren van operaties - en uitlegmodellen, die gebruikt worden om patiënten voorafgaand aan een operatie inzicht te geven in wat er in hun lichaam zal gebeuren.

Daarnaast worden binnen het 3D Lab ook andere producten ontwikkeld, specifiek voor patiënten. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke neusprotheses na een amputatie, voordat de definitieve siliconen neusprothese geleverd wordt. “Normaal worden mensen na zo’n operatie wakker zonder neus. Dat is ontzettend confronterend”, aldus Thomas.

Legio mogelijkheden

3D-printtechnologie is al lang niet meer weg te denken uit ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Een relatief nieuwe innovatie op dit gebied is het printen van (ondersteunende) weefsels met bioinkt, en zelfs met stamcellen voor het 3D-printen van hersenweefsel. Die laatste technologie is vorig jaar met succes getest door ondezoekers van de Universiteit van Oxford op muizenhersenen.

Onlangs berichtten wij over een onderzoek van de Penn State University (PSU). Daar hebben onderzoekers een nieuwe bioprinttechniek ontwikkeld die gebruik maakt van sferoïden en clusters van cellen om complexe weefsels te maken. Deze nieuwe techniek verbetert de precisie en schaalbaarheid van weefselproductie en kan weefsel 10 keer sneller produceren dan bestaande methoden.

Grotere en snellere printers

De komende periode zullen twee nieuwe 3D-printers in het lab in het Radboudumc worden geplaatst. Een model waarmee grotere objecten, en sneller, kan worden geprint. En een model dat meerdere materialen en kleuren tegelijkertijd kan printen zodat nog realistischere traininsgmodellen gemaakt kunnen worden.

“Deze technologie is niet meer weg te denken. Bij de kaakchirurgie is het al de nieuwe standaard. We verwachten dat 3D-printen zich ook naar andere specialismen zal uitbreiden. Daarom is het fantastisch dat we nu een ruimte hebben die meegroeit met deze ontwikkelingen”, besluit Thomas.