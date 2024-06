Innovatieve AI-pilot rond huidkanker in Groot-Brittannië

De National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk voert een pilot uit met een baanbrekend AI-platform dat binnen enkele seconden kan vaststellen of een huidafwijking kwaadaardig is of niet. De pilot loopt bij negen ziekenhuizen.

Het AI-platform, DERM genaamd, wordt gebruikt om afwijkingen te beoordelen bij patiënten die door hun huisarts met spoed zijn doorverwezen voor verder onderzoek. Nadat ze zijn doorverwezen kunnen patiënten op korte termijn terecht in de Skin AI Photographic Hub. De uitslag van het onderzoek is vrijwel meteen bekend. Als het inderdaad kanker blijkt, kunnen patiënten dankzij de snelle opsporing eerder worden behandeld. En als het vals alarm blijkt, kunnen ze meteen weer naar huis zonder dat ze hoeven te wachten op een afspraak met een zorgprofessional.

Kortere wachtlijsten

Met deze technologie kunnen we in kortere tijd meer patiënten zien. Zo kan er als het mis is snel worden behandeld. Loma Gardner, dermatoloog bij het Tameside Hospital: “We zijn heel blij met deze technologie. Het AI-platform biedt veel voordelen, zowel voor ons team als voor onze patiënten. Hoe eerder de kanker wordt behandeld, hoe beter de vooruitzichten voor de patiënt. Deze technologie draagt daaraan bij.”

De pilot ging in mei van start, niet toevallig vlak voor het begin van de zomermaanden. In de zomer is er namelijk een piek in het aantal doorverwijzingen van patiënten bij wie huidkanker wordt vermoed. Het AI-platform herkent elf verschillende huidlaesies, waaronder de meest voorkomende goed- en kwaadaardige huidafwijkingen. Sinds 2020 is DERM al gebruikt bij ruim 92.000 patiënten en zijn er meer dan 10.000 gevallen van kanker mee opgespoord.

AI en kanker

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de inzet van AI op het gebied van kanker. Eerder dit jaar honoreerde Hanarth Fonds in een nieuwe financieringsronde vier onderzoeksprojecten aan het UMC Utrecht rond dit thema. De projecten omvatten innovatieve methoden voor de versnelde herkenning van tumortypes, het beoordelen van het effect van (chemo)radiotherapie, het herkennen van uitzaaiingen bij prostaatkanker en het verbeteren van MRI-beeldvorming.

Eerder dit jaar verscheen een artikel in Nature over een geavanceerde AI-tool die waarschijnlijk in staat is om subtiele tekenen van kanker in weefsels te herkennen. Tekenen die met het blote oog meestal niet te herkennen zijn. De tool heet iStar en is ontwikkeld door onderzoekers van de Perelman School of Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania. Een bijzondere mogelijkheid van deze nieuwe tool is het vermogen om genexpressie - de activiteit van genen in cellen - in kaart te brengen.

En KNO-arts en hoofd-hals oncologisch chirurg Boudewijn Plaat van het UMCG gaat samen met een team onderzoeken of patiënten met hoofd-hals kanker ook in ziekenhuizen kunnen worden gecontroleerd en of artificiële intelligentie (AI) hierbij kan helpen. Nu moeten patiënten met hoofd-hals kanker twee tot zes keer per jaar voor controle naar een gespecialiseerd centrum waarvoor ze soms ver moeten reizen. Voor dit onderzoek heeft het KWF € 320.000 subsidie gegeven.