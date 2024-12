Kankerpatiënten krijgen steeds vaker zorg aan huis

Een deel van de zorg die kankerpatiënten ontvingen in het Máxima Oncologisch Centrum vindt voortaan plaats in de thuissituatie. Hierdoor kunnen patiënten steeds vaker tijdens een behandeling in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. De thuisbehandeling is mogelijk door de samenwerking met thuiszorgorganisatie ZuidZorg. Hierdoor hoeven patiënten met kanker tijdens hun behandeling minder vaak naar het ziekenhuis te komen en is daardoor minder belastend voor de patiënt en hun naasten.

Eén van de handelingen die ZuidZorg nu bij de patiënt thuis verricht, is het afkoppelen van de elastomeerpomp. Dit is een draagbaar infuussysteem dat ervoor zorgt dat een patiënt geleidelijk en met de juiste snelheid een chemokuur krijgt toegediend. Patiënten gaan met deze draagbare pomp naar huis. Na 24 tot 46 uur wordt de pomp in de thuissituatie afgekoppeld door het verpleegtechnisch team (VTT) van ZuidZorg.

Minder ziekenhuisbezoeken

Elly Craens en Anne Benjaminsen van ZuidZorg zijn nauw betrokken bij de samenwerking met Máxima MC en vertellen: “Patiënten waarderen het enorm dat ze minder naar het ziekenhuis toe hoeven en steeds meer zorg thuis kunnen ontvangen.”

Inmiddels wordt zeventig procent van de elastomeerpompen in de thuissituatie afgekoppeld. De nieuwe manier van werken draagt bij aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Een voordeel is dat er efficiënter wordt omgegaan met de werkcapaciteit. Ondanks de stijgende zorgvraag binnen het MMC kan de juiste zorg worden blijven geleverd.

Verplaatsing van zorg

Naar aanleiding van de eerste resultaten en ervaringen is onderzocht welke handelingen er nog meer veilig en effectief naar de thuissituatie kunnen worden verplaatst. Zo zijn het Maxima MC en ZuidZorg gestart met het verzorgen van diverse infuuskatheters in de thuissituatie van de patiënt. Patiënten gaan tijdens hun behandeling naar huis met een infuuskatheter waarmee chemobehandeling wordt toegediend of bloed wordt afgenomen. Om onder meer infecties te voorkomen, is frequente verzorging daarbij nodig. Ook die behandeling vindt voortaan bij de patiënt thuis plaats. Het verplaatsen van de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie gebeurt altijd in overleg met de patiënten. De behoeften en wensen van de patiënt staan hierbij centraal.

Een ander voorbeeld van zorg aan huis is Hartfalen@home dat op 1 september 2024 van start is gegaan. Dankzij dit innovatieve nieuwe zorgprogramma kunnen patiënten van Máxima MC met acuut hartfalen voortaan thuis worden behandeld in plaats van in het ziekenhuis. Ook deze thuisbehandeling wordt uitgevoerd door thuiszorgorganisatie ZuidZorg. De cardiologen in het ziekenhuis werken intensief samen met verpleegkundigen van ZuidZorg om deze zorg mogelijk te maken.