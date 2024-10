Kijksluiter in WZA voor beter gebruik medicatie

Patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) kunnen sinds kort via de Kijksluiter op een laagdrempelige manier animatievideo’s bekijken over hun medicatie. De Kijksluiter wordt toegevoegd aan het digitale patiëntendossier MijnWZA. Op deze manier probeert het WZA goed medicijngebruik zo makkelijk mogelijk te maken. Medicijnen werken het beste als ze goed worden gebruikt. Maar volgens het ziekenhuis blijkt dat patiënten soms moeite hebben met het begrijpen en het onthouden van informatie over de medicatie.

Door misverstanden en onbegrip blijkt dat patiënten hun medicijnen niet altijd goed innemen. Zo merken ze in het WZA dat patiënten medicijnen overslaan of stoppen met het innemen van medicijnen zonder dat eerst te overleggen met een arts. Zeker wanneer de medicijnen nodig zijn om klachten te voorkomen en het effect niet direct merkbaar is, is dat een grote valkuil. Als patiënten de medicijnen niet goed gebruiken kan dat weer voor allerlei problemen zorgen. In de eerste plaats dat de behandeling niet op de goede manier verloopt.

Begrijpelijke taal

Ziekenhuisapotheker Elsbeth Helfrich van WZA herkent het probleem. “Het is best lastig om de informatie over medicijnen te begrijpen en te onthouden. Vooral als er verschillende medicijnen worden gebruikt, komt er veel informatie op patiënten af. Daarom hebben we in het WZA ervoor gekozen om gebruik te maken van de Kijksluiter.”

Op Kijksluiter.nl staan allemaal korte animatievideo’s over verschillende medicijnen. In begrijpelijke taal krijgt de patiënt de belangrijkste informatie over medicijnen uitgelegd. De video laat zien hoe je de medicijnen moet innemen en waar je op moet letten.

Informatie op maat

Patiënten die medicijnen krijgen voorgeschreven door een arts in het WZA of medicijnen ophalen bij de Wilhelmina Apotheek, zien de Kijksluiter automatisch ook in hun digitaal dossier MijnWZA staan. Deze informatie wordt de patiënt op maat aangeboden. In een video wordt ook rekening gehouden met de leeftijd, geslacht en de reden waarom het medicijn wordt voorgeschreven. Op alle medicijnen die een patiënt voor het eerst krijgt en die in de Wilhelmina Apotheek wordt meegeven, wordt nu standaard een QR-code op het naam-etiket geprint. Deze QR-code leidt de patiënt rechtstreeks naar de animatievideo van Kijksluiter over het desbetreffende medicijn.

Op Kijksluiter is per medicijn een aparte animatie beschikbaar waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter beeldend en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. De uitrol van Kijksluiter startte in 2019. Sindsdien is het digitale platform voor geneesmiddeleninformatie op grote schaal geïmplementeerd door apotheken. Twee jaar later heeft het Nivel de werking van Kijksluiter geëvalueerd. Aan dat onderzoek namen 140 apotheken deel.