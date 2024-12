Meer werkplezier door arbeidsondersteunende technologie

Bij Vilans geeft lid van de raad van bestuur bij Vanboeijen, Johan Dusseljee, zijn visie op wat er nodig is om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren. Volgens hem betekent het dat er meer zorgtechnologie wordt ingezet: “Wij zetten de komende jaren technologie en hulpmiddelen maximaal in om het werk van zorgprofessionals te verlichten en waar mogelijk te vervangen. En tegelijk de zelfstandigheid van bewoners en cliënten te vergroten.”

Als directeur bedrijfsvoering heeft hij bij verschillende zorgorganisaties gewerkt. Een van die organisaties is Vanboeijen waar hij inmiddels ruim drie jaar lid van de raad van bestuur is. Een goede visie op zorg gecombineerd met adequate bedrijfsvoering is volgens hem onontbeerlijk. “Daarbij is het belangrijk dat je minimaal vijf tot tien jaar vooruitkijkt als bestuurder. Zeker nu personeelstekorten oplopen, zorgvragen complexer worden, de druk op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers toeneemt en daarbij bezuinigingen vanuit de overheid.”

Vervanging fysiek werk

Het is zijn ambitie om het werk van de zorgprofessionals van Vanboeijen leuker te maken ondanks de krimp op de arbeidsmarkt. Dat doen ze onder meer door richting 2027 10 procent van het huidige fysieke werk van de zorgverlener te vervangen door de inzet van bewezen technologieën. Denk hierbij aan de inzet van apps voor begeleiding en bewoners, zorgrobots, spraakgestuurd rapporteren of monitoring en begeleiding op afstand. In 2030 willen ze zelfs naar 25 procent vervanging van fysiek werk toewerken.

Volgens Dusseljee gaat het hier niet om een bezuinigingsmaatregel maar omdat er niet langer genoeg mensen zijn om het werk uit te voeren. Sociale en digitale innovatie zijn volgens hem daarom nodig. Dat betekent dat bewoners en cliënten daar waar het kan zelf meer gaan doen. Bijvangst daarbij is dat het bijdraagt aan de eigen regie en daarmee ook aan de kwaliteit van leven. En het zorgnetwerk rondom de patiënt of cliënt krijgt zorg- en ondersteuningstaken. Voorbeelden hiervan zijn: helpen in de zorg, koken op de woningen en regelzaken bij een verjaardag.

Herverdeling taken

Die herverdeling van taken wordt ook wel sociale innovatie genoemd. Volgens Dusseljee moeten alle belanghebbenden worden meegenomen in de gesprekken om te weten wat er bij hen speelt. Hij vertelt dat er met medewerkers soms discussies zijn over het feit dat het voor hen voelt alsof ze minder kunnen betekenen voor de bewoners en cliënten. En dat door sociale innovatie en de inzet van technologie alle leuke dingen van het vak wegvallen. “We vragen hen vooral om bewuste en professionele keuzes te maken en met naasten te kijken wie wat kan doen. Het gaat bij de continuïteit van de zorg naar de toekomst toe om de juiste dingen doen en dat is primaire zorg leveren” licht Dusseljee toe.

Hij vindt dat de inzet van arbeidsbesparende technologie in de gehandicaptenzorg werkt. Zo heeft Vanboeijen gekozen om met Digicontact te werken. Dat betekent zorg en ondersteuning op afstand door beeldbellen. Via één druk op de knop komt er een professionele begeleider in beeld die kan helpen. In de gehandicaptenzorg was dit lange tijd nog niet zo gebruikelijk zegt hij. Digicontact wordt ingezet bij mensen waarbij dat kan. Bij bewoners en cliënten waar het niet kan, blijft de fysieke zorg bestaan.

Digicoaches

Op bewezen technologieën zoals spraakgestuurd rapporteren, zorgrobots en monitoring op afstand gaat Vanboeijen de komende jaren inzetten. Om medewerkers te ondersteunen zijn er digicoaches met een zorgachtergrond die naar de locaties toe komen en tijdens het werk de medewerkers begeleiden in het werken met een technologie. De medewerkers leren de technologie zo beter kennen en inzetten. Volgens Dusseljee heeft de arbeidsmarktproblematiek de urgentie verhoogd om te gaan veranderen. Volgens hem ontstaan er binnen tien jaar 3000 openstaande vacatures zorgbreed, alleen al in de regio Drenthe.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit de komende jaren het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat langdurige zorg nodig heeft. Dit vergroot de druk op zorginstellingen, waar nu al 40 procent van de instellingen moeite heeft om gekwalificeerd personeel te vinden. Om deze problemen het hoofd te bieden, kan digitale communicatie, zoals via de platforms Doctolib Siilo en Prisma, een uitkomst bieden.