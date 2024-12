Innovaties maken gehandicaptenzorg efficiënter en toegankelijker

De gehandicaptenzorg in Nederland kampt al jaren met grote uitdagingen, waaronder een fors tekort aan personeel en een toenemende zorgvraag. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat langdurige zorg nodig heeft, de komende jaren blijven groeien. Dit vergroot de druk op zorginstellingen, waar nu al 40 procent van de instellingen moeite heeft om gekwalificeerd personeel te vinden. Om deze problemen het hoofd te bieden, kan digitale communicatie, zoals via de platforms Doctolib Siilo en Prisma, een uitkomst bieden.

Met de stijgende zorgvraag en het tekort aan professionals, is het cruciaal dat zorgverleners binnen de gehandicaptenzorg efficiënter samenwerken en snel toegang hebben tot specialistische kennis. Platforms zoals Doctolib Siilo en Prisma spelen hierbij al enige tijd een rol door zorgprofessionals in staat te stellen om casussen eenvoudig voor te leggen en advies in te winnen bij gespecialiseerde collega’s. Dit is bijvoorbeeld erg waardevol voor huisartsen die te maken hebben met complexe zorgvragen in de eerste lijn.

Laagdrempelige toegang

Prisma Expertise, een online platform waarmee huisartsen multidisciplinair advies kunnen inwinnen bij medisch specialisten, is sinds eind november gratis toegankelijk voor huisartsen. Prisma is een landelijk en multidisciplinair netwerk in de Doctolib Siilo-app. Het biedt huisartsen laagdrempelige toegang tot advies van een netwerk van specialisten. Het platform omvat onder meer kennisbank met ruim 20.000 gedeelde patiëntcasussen. Het snel kunnen schakelen met medisch specialisten kan vaak een verwijzing naar de tweede lijn voorkomen, aldus een recent persbericht van Doctolib Siilo. Dat zou de werkdruk van huisartsen verlichten, wachttijden verkorten en kosten besparen.



Ilse Zaal-Schuller, arts VG en kaderarts palliatieve zorg, benadrukt de meerwaarde van deze platforms: "Voor zorgprofessionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking, is het belangrijk dat zij laagdrempelig toegang hebben tot onze expertise. Doctolib Siilo en Prisma stellen ons in staat om snel te schakelen en kennis uit te wisselen, waardoor we de zorgkwaliteit voor deze kwetsbare doelgroep kunnen verhogen."

Technologie helpt bij personeelstekort

Het personeelstekort in de gehandicaptenzorg is nijpend. De gehandicaptenzorg kent specifieke uitdagingen, omdat deze sector vaak te maken heeft met complexe en langdurige zorgtrajecten. Uit een rapport van Vilans, een kennisorganisatie op het gebied van langdurige zorg, blijkt dat de vraag naar zorg in deze sector de komende jaren zal toenemen met ongeveer 20 procent. Tegelijkertijd dreigt het aantal beschikbare specialisten niet mee te groeien, wat betekent dat zorgverleners steeds vaker zullen moeten vertrouwen op digitale hulpmiddelen om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.



Doctolib Siilo en Prisma bieden in dit opzicht een oplossingsrichting, meent Zaal-Schuller. "Dankzij deze technologie kunnen huisartsen en specialisten efficiënt samenwerken, wat een positieve invloed heeft op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zonder deze platforms zou de afstand tussen de eerste en tweede lijn te groot zijn en zouden patiënten langer moeten wachten op adequate zorg."



Naast het efficiënter maken van zorgprocessen, bieden deze platforms de mogelijkheid om kennis uit te wisselen vanuit verschillende perspectieven. Huisartsen en specialisten, zoals artsen VG, kunnen via Doctolib Siilo en Prisma casussen bespreken en van elkaar leren. Dit levert niet alleen waardevolle inzichten op voor de dagelijkse praktijk, maar bevordert ook een integrale benadering van zorg.

Innovatie met menselijke maat

Hoewel technologie zoals Doctolib Siilo en Prisma zorgverleners helpt om efficiënter te werken, benadrukt Zaal-Schuller dat technologie geen vervanging is voor het menselijke aspect van de zorg. "Zorg draait altijd om mensen. AI en telemedicine kunnen ons ondersteunen bij administratieve taken en kennisdeling, maar we moeten er altijd voor zorgen dat de patiënt centraal blijft staan, vooral in de zorg voor kwetsbare groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking."



Daarnaast zijn er nog altijd beperkingen aan technologische oplossingen. Ouders en verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking hebben soms moeite om met digitale technologieën om te gaan, wat betekent dat de inzet van bijvoorbeeld teleconsultaties niet altijd geschikt is voor elke situatie.