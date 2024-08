Minder ziekenhuisbezoeken door slimme vragenlijsten met filmpjes

Patiënten bij de afdeling Maag- Darm- Leverziekten (MDL) van het Haga Ziekenhuis kunnen voortaan thuis de voorbereiding op het onderzoek doen. De afdeling MDL heeft de voorbereidingsafspraak op de polikliniek grotendeels vervangen door een vragenlijst met filmpjes. Dat levert een flinke tijdsbesparing op voor patiënten en zorgverleners. Ook zijn de patiënten minder gespannen omdat ze niet naar het ziekenhuis hoeven te komen.

“De voorbereidingsafspraken waren een dagtaak voor onze verpleegkundig specialisten en artsen. Daarom zijn we gaan kijken hoe dit prettiger voor de patiënt en efficiënter voor onszelf kon”, zegt MDL-arts, Rob Slangen.

Goede voorbereiding

Op de afdeling MDL is een endoscopie van de slokdarm, maag of darmen een veelvoorkomend onderzoek. Via de mond of de anus brengt de arts een dunne, flexibele slang met een cameraatje in om zo de darmen of de maag te kunnen onderzoeken. Vaak wordt de patiënt voor dit onderzoek in slaap gebracht met een roesje. Volgens Slangen is een scopie voor de patiënt een spannend onderzoek. Het is volgens hem belangrijk dat de patiënt zich goed voorbereidt. Anders kan het onderzoek niet doorgaan. Daarom werd standaard altijd een voorbereidingsafspraak op de polikliniek ingepland.

In het Haga Ziekenhuis worden jaarlijks achtduizend van dit soort onderzoeken gedaan. Met evenzoveel voorbereidingsafspraken. De nieuwe werkwijze bespaart patiënten en zorgverleners veel tijd. Patiënten van de MDL-afdeling krijgen sinds 2022 een ‘slimme’ digitale vragenlijst in plaats van een poli-afspraak. In de vragenlijst krijgt de patiënt ook onderstaand filmpje te zien over het onderzoek te zien. “Op basis van de antwoorden die de patiënt geeft, kunnen we zien of we rekening moeten houden met bepaalde risico’s. En we checken of de patiënt begrijpt wat er gaat gebeuren en of de patiënt hiermee akkoord gaat”, licht Slangen toe. Soms wordt er na het invullen van de vragenlijst nog een telefonische afspraak ingepland om een en ander toe te lichten.

Minder voorbereidingsafspraken

De nieuwe manier van werken, leidt tot veel tevredenheid onder de zorgverlener en de patiënten. Volgens het ziekenhuis vult meer dan negentig procent van de ontvangers de vragenlijsten in. Bij ongeveer twee derde van de patiënten is geen extra (bel)afspraak meer nodig. Een kwart van de patiënten krijgt nog wel een afspraak. Bijvoorbeeld omdat de zorgverleners toch extra medisch onderzoek willen doen of omdat de patiënt dit prettig vindt. En ook die extra afspraken zijn volgens het ziekenhuis efficiënter omdat de patiënt heeft het voorlichtingsfilmpje al heeft gezien en weet dus wat het onderzoek is.

Het succes van deze manier van werken is volgens het ziekenhuis mede te danken aan de planners van de MDL-afdeling. Martijn Maat is planner en vertelt dat ze met elkaar als afdeling hebben ingezet op digitale hulpverlening tenzij het echt niet anders kan. Zo hebben voorwaarden om te bepalen of een patiënt een digitale vragenlijst krijgt.

Iemand moet voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en een DigiD hebben om de lijst te kunnen invullen. Als de vragenlijst is verstuurd, wordt na een bepaalde tijd gecontroleerd of de vragenlijst als is ingevuld. Is dat niet het geval dan krijgt de betreffende patiënt nog een herinnering. En zo nodig wordt de patiënt opgebeld. “Zo kunnen we deze hoge respons van 90 procent halen”, licht Maat toe.

Vragenlijst GGZ

Online vragenlijsten doen ook hun intrede in de GGZ. Zo hebben de zorgorganisaties Tactus Verslavingszorg en INTER-PSY als één van de eerste aanbieders in de GGZ werken met een vragenlijstenfunctionaliteit van Minddistrict in hun e-health aanbod. Najaar 2023 begon Minddistrict met de ontwikkeling van zo’n functionaliteit. Sinds afgelopen juli kunnen ook ‘informanten’, zoals zorgverleners en derden, vragenlijsten invullen over cliënten. De vragenlijsten zijn de eerste stap naar een meer data-gedreven behandeling, aldus de de-health aanbieder.