NFU: vanaf 2025 ondersteuning voor uitwisseling BgZ

Het is belangrijk dat umc’s in 2025 aan de slag gaan met het kunnen uitwisselen van de landelijke Basisgegevensset Zorg (BgZ). Al in 2026 zal digitale uitwisseling van de BgZ naar alle waarschijnlijkheid verplicht gesteld worden, zo stelt koepelorganisatie NFU. Volgend jaar komen er ook materialen en ondersteuning beschikbaar die de zeven umc’s en hun IT-leveranciers kunnen helpen om aan deze verplichting te voldoen.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend van belang is voor continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt.

BgZ geprioriteerde gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg heeft in januari 2018 de BgZ en het model van de zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntinformatie. De BgZ valt onder de eerste gegevensuitwisselingen die in het kader van de in 2023 aangenomen Wegiz digitaal moeten gaan verlopen. De vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn:

Overdracht Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen Medische Specialistische Instellingen;

eOverdracht (eOverdracht – Nictiz);

Beeldbeschikbaarheid (informatiestandaard Beeldbeschikbaarheid);

Medicatieoverdracht.

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord wordt de gegevensuitwisseling Acute zorg toegevoegd aan de MeerjarenAgenda van de Wegiz.

Praktische uitwisselmethode

In opdracht van het Digitaal Transitie Orgaan (DTO) voert het Twiin-programma (waaronder het gelijknamige afsprakenstelsel valt) een project uit om de landelijke BgZ-uitwisseling tussen alle medisch-specialistische zorginstellingen mogelijk te maken. Het doel van het BgZ-project is te komen tot één concrete en praktische manier waarop medisch-specialistische zorginstellingen BgZ-gegevens en relevante correspondentie met elkaar kunnen uitwisselen.



MSZ (medisch-specialistische zorg)-instellingen kunnen vanaf 2025 deze uitwisseling implementeren, als hun leverancier van het EPD (of een vergelijkbaar informatiesysteem) dit mogelijk heeft gemaakt. Deze implementatie-ondersteuning komt begin 2025 beschikbaar voor MSZ-instellingen.

Aanloop naar uitwisseling

De BgZ is de eerste gegevensset die binnen de hele MSZ landelijk uitgewisseld gaat worden op basis van het Twiin Afsprakenstelsel. Afgelopen juli werd tijdens een projectathon met succes een technische test uitgevoerd om de BgZ uit te wisselen tussen GtK's, Gevalideerde Twiin Knooppunten. Hier was ook EPD-leverancier ChipSoft bij betrokken. Begin november volgt een ketentest waar ook de zorgaanbieders bij betrokken zijn, evenals .



Nictiz en VWS hebben afgelopen juli de ‘Zelfscan BgZ uitwisseling medisch-specialistische zorg’ beschikbaar gesteld. Met de zelfscan kunnen zorgorganisaties controleren in welke mate zij klaar zijn voor de wettelijke verplichting om de BgZ digitaal uit te wisselen. Daarnaast maakt de zelfscan duidelijk wat ze nog kunnen doen om voorbereid te zijn op de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), waarin de BgZ wordt aangewezen als verplichte digitale gegevensuitwisseling. Eerder dit jaar kwamen Nictiz en VWS ook al met de ‘Zelfscan eOverdracht’.

Belang BgZ

Doordat de BgZ uit een gestructureerde set van gegevens bestaat en met afgesproken standaarden digitaal tussen zorgaanbieders wordt uitgewisseld, kunnen zorginstellingen deze gegevens hergebruiken in alle zorginformatiesystemen (bijvoorbeeld in EPD’s). Dit bevordert de patiëntveiligheid, helpt met het verbeteren van efficiency in ziekenhuizen en verlaagt administratieve lastendruk in de zorg, zo verwacht de NFU.



Omdat de zorg nog verschillende ICT-infrastructuren kent, zijn er nog steeds grote beperkingen om medische gegevens uit te wisselen. Door de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), verplichtingen van verschillende subsidieregelingen (zoals VIPP5) en wet- en regelgeving (WEGIZ) is er een steeds grotere behoefte om de BgZ op een veilige en gestandaardiseerde manier uit te wisselen tussen zorginstellingen, zo benadrukt de NFU



Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het wenselijk om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Het verlaagt de lastendruk voor zorgprofessionals, zorgt voor betere gezondheidszorg en draagt bij aan inzage van het medisch dossier door burgers zelf.