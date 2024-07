Nieuwe ‘impact tool’ moet jeugdzorg ondersteunen

Het NCJ (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid) heeft samen met gemeente Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam en Healthy Start gewerkt aan het ontwikkelen van een Impact Narrative Tool. Dit instrument moet professionals in de jeugdzorg helpen om hun ‘impactverhalen’ samen te stellen en op de voorgrond te krijgen.

De reden voor de ontwikkeling van de Impact Narrative Tool is volgens de NCJ dat bij veel professionals in de jeugdzorg de vraag leeft over hoe zij maatschappelijke impact zichtbaar kunnen maken. Tot nu toe was er geen eenvoudig antwoord op deze vraag. De tool moet het antwoord minder complex maken.

Inspireren

Impactverhalen (ook wel narratieven genoemd, vandaar de naam van de tool) inspireren tot bewegingen waarin mensen en organisaties actief betrokken zijn bij het creëren van duurzame, positieve verandering. Storytelling is volgens de NCJ een manier van vertellen die mensen kan raken en ervoor kan zorgen dat het belang van bepaalde professionele inspanningen voor de bredere samenleving duidelijk worden gemaakt.



Een ‘impact-narratief’ schetst een levendig en volgbaar beeld van een proces dat heeft bijgedragen of nog moet bijdragen aan duurzame verandering. De Impact Narrative Tool belooft jeugdzorgprofessionals te helpen bij het creëren van pakkende verhalen waarmee zij de bijdrage van onderzoek, beleid en praktijkkennis aan maatschappelijke verandering kunnen delen.

Worsteling

Veel jeugdzorgprofessionals worstelen echter met het opstellen van zo’n verhaal, en met het goed vertellen ervan. De nieuwe Impact Narrative Tool moet professionals en organisaties helpen om hun onderzoeksproject/aanvraag, beleidsinterventie, presentatie, gesprek, rapport of evaluatie kracht bij te zetten.



De Impact Narrative Tool is gratis te gebruiken en is bedoeld voor zorgprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers en communicatieprofessionals. De tool bestaat uit zes modules, die allemaal op hun eigen manier begeleiden in het ontwikkelen en delen van een verhaal. De tool biedt uitleg en tips in video’s en tekst en voorziet de gebruiker van een interviewprotocol en sjabloon om de informatie voor een verhaal te verzamelen.



Door middel van het beantwoorden van relevante vragen kunnen professionals uit de jeugdzorg tot het opstellen van het verhaal komen. Zij kunnen alle antwoorden en aantekeningen kwijt in een speciaal ontworpen werkboek. Daarna helpt de tool met nadenken over manieren om de impact-narratief te delen en de juiste zichtbaarheid te geven. Dit maakt de tool volgens de initiatiefnemers waardevol voor de totstandkoming van het verhaal én het verspreiden ervan.

Samenwerking

Het NCJ heeft aan het Impact Narrative Tool-project gewerkt onder leiding van Stefan de Jong (EUR). Het team bestond uit Adja Waelput (Erasmus MC), Bianca Langhout (EUR), Rachita Munshi (Erasmus MC), Anne Kool (Gemeente Delft), Dianne Slingerland (Gemeente Delft), Joëlla Hendriks (NCJ), Yvonne Vanneste (NCJ), Erika Hajdu (EUR), Tatiana Abi Aad (EUR), Latiffah Salima Baldeh (EUR), Stefan de Jong (EUR).



Het NCJ is preventie-expert en ondersteunt zorgprofessionals en ouderen die bij willen dragen aan de (geestelijke en fysieke) gezondheid van kinderen. Het NCJ is er voor professionals die van preventie hun vak hebben gemaakt en helpt hen met kennis, kunde en netwerken.