Innovatief cochleair implantaat goedgekeurd in Europa en VS

Onderzoekers van de Chalmers University of Technology in Zweden hebben, in samenwerking met het Sahlgrenska University Hospital en Oticon Medical AB, een innovatief nieuw cochleair implantaat ontwikkeld. Het nieuwe implantaat, specifiek voor patiënten met schade aan het middenoor en de gehoorgang, is onlangs goedgekeurd voor gebruik in zowel Europa als de VS.

De innovatie in het nieuwe implantaat, het Sentio System genaamd, zit hem in het feit dat de luidsprekers onder de huid geplaatst worden. Bij andere oplossingen, zoals AHA (Bone Anchored Hearing Aid), is permanente penetratie van de huid vereist. Door de luidsprekers onder de huid te plaatsen, is het risico op infecties nihil. Een ontwikkeling die met name gunstig is voor jongere patiënten die een actief leven leiden en hogere eisen stellen aan esthetiek.

Doorbraak in gehoorzorg

De ontwikkelaars van het nieuwe implantaat verwachten dat het Sentio System – en met name het elimineren van het risico op complicaties - een aanzienlijke positieve impact gaat hebben op de kwaliteit van de gehoorzorg. Daarnaast biedt de nieuwe technologie ook nieuwe kansen voor patiënten met gehoorverlies.

Aan de goedkeuring door de Europese en Amerikaanse toezichthouders is een periode van tien jaar met van zorgvuldige klinische proeven voorafgegaan. In totaal is aan de ontwikkeling van het nieuwe implantaat meer dan twee decennia gewerkt. Inmiddels heeft het Zweedse project ook andere fabrikanten van cochleaire implantaten al geïnspireerd tot het ontwikkelen van implantaten die geen huidpenetratie vereisen.

"De volgende grote stap waaraan we werken, is het verbeteren van de methodologie voor het aanpassen van cochleaire implantaten aan het specifieke gehoorverlies van de patiënt. Tot nu toe werden subjectieve en vrij onnauwkeurige methoden gebruikt, maar samen met Sahlgrenska Academy en een bedrijf in Canada werken we al geruime tijd om de aanpassing nauwkeuriger en objectiever te maken. De nieuwste bevindingen werden eind september gepresenteerd op de World Conference in Audiology in Parijs", aldus Bo Håkansson, hoogleraar in de onderzoeksgroep Biomedische signalen en systemen aan de afdeling Elektrotechniek van Chalmers.

Ontwikkeling cochleaire implantaten

Het Zweedse project toont het belang aan van samenwerking tussen de academische wereld en de industrie om innovaties op het gebied van medische hulpmiddelen klaar te stomen voor klinische toepassing. De onderzoekers achter het project hopen dat het niet alleen onmiddellijk klinisch voordeel zal bieden, maar ook verdere ontwikkeling op dit gebied zal inspireren, zodat betere en efficiëntere implantaten kunnen worden ontwikkeld.

In 2021 werd in het Albert Schweitzer ziekenhuis voor het eerst in de Benelux het geavanceerde botgeleidingssysteem Cochlear Osia 2 geplaatst. En een jaar later startte het Maastricht UMC+ een onderzoek naar een implantaat waarmee uitval van het evenwichtsorgaan voorkomen kan worden.