NZa: ‘CZ moet meer doen voor naleving zorgplicht’

Uit de nacontrole van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat zorgverzekeraar CZ nog niet voldoende heeft gedaan aan de naleving de zorgplicht en stelt verscherpt toezicht in. Onlangs heeft de NZa het onderzoek naar de naleving van de zorgplicht door zorgverzekeraars afgerond. Naar aanleiding van dat onderzoek kregen twee zorgverzekeraars een half jaar de tijd om hun processen rondom de wachttijden in de medisch specialistische zorg en/of de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

In maart 2024 publiceerde de NZa een onderzoek naar de mate waarin zorgverzekeraars voldoen aan de zorgplicht. De NZa constateerde verbetermogelijkheden voor alle zorgverzekeraars en legde twee zorgverzekeraars waaronder CZ een aanwijzing op. De NZa concludeert dat zorgverzekeraar CZ nog verbeteringen moet doorvoeren om toch volledig aan de aanwijzing te voldoen en stelt daarom verscherpt toezicht in. De NZa liet op 14 februari 2025 weten dat CZ nog niet voldoende opvolging heeft gegeven aan de aanwijzing ondanks dat er wel stappen in de goede richting zijn gezet. Daarom moet CZ beginnen aan een vervolgtraject. De andere zorgverzekeraar heeft wel aan alle verplichtingen voldaan en daarom wordt de naam van de betreffende verzekeraar niet bekendgemaakt.

Extra controlemomenten

Het is voor het eerst dat de NZa een zorgverzekeraar onder verscherpt toezicht stelt. De NZa controleert het komende jaar op verschillende momenten of de zorgverzekeraar de vervolgstappen ook daadwerkelijk uitvoert en daarmee op de goede weg zit. Op die manier wil de NZa beter kunnen bijhouden of de verbetering van de processen rondom zorgplicht worden opgepakt.

Tijdens de nacontrole van het NZa-onderzoek werd geconcludeerd dat CZ een traject heeft ingezet om hun invulling van de zorgplicht te verbeteren. Maar de NZa vindt dat de door hen gewenste verbeterpunten te smal werden opgevat en opgepakt. Daarop startte CZ een aanvullend verbetertraject. NZa heeft CZ verzocht om aan te geven waaruit die stappen bestaan zodat ze wel een de aanwijzing gaan voldoen. Mocht het vervolgtraject ook niet leiden tot het gewenste resultaat dan kan een last onder dwangsom volgen.

Toegankelijke zorg

De toegang tot zorg is volgens de NZa geen vanzelfsprekendheid meer. De autoriteit geeft aan dat het een ingewikkeld probleem is waarvoor alle partijen in het zorgstelsel verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer dan ooit moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is. Van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat zij de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio goed in de gaten houden en met zorgaanbieders afspraken maken over het oplossen van de knelpunten in de toegang tot zorg.

Op deze manier kunnen zij hun verzekerden helpen aan tijdige, bereikbare en passende zorg. Van zorgaanbieders verwacht de NZa onder meer transparantie over hun wachttijden en een proactieve houding om samen met zorgverzekeraars die wachttijden terug te dringen.

Reactie CZ

CZ laat op hun website weten begrip te hebben voor het punt van de NZa en gaat met de verbeterpunten aan de slag. “Afgelopen week was CZ veel in de media op een manier waar we niet trots op zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geconcludeerd dat wij nog niet helemaal aan de zorgplicht voldoen. Hiervoor staan wij nu onder verscherpt toezicht.” De verzekeraar vindt het jammer dat ondanks de grote stappen die het afgelopen jaar zijn gezet, nog niet helemaal te voldoen aan de aanwijzing.

“Wat de NZa van ons verlangt, willen wij ook voor onze klanten, de maatschappij en onszelf. We zetten daarom alles op alles om hier zo snel mogelijk te komen”, aldus de verzekeraar op hun website. Ook laat CZ op de website aan hun verzekerden weten dat het verscherpt toezicht losstaat van de kwaliteit van de zorg die hun verzekerden krijgen. Volgens CZ was die kwaliteit al goed en blijft dat ook zo.

Geen langere wachttijd

Daarnaast wil CZ laten weten dat de maatregel van verscherpt toezicht niet betekent dat verzekerden bij CZ langer moeten wachten op een behandeling dan bij andere verzekeraars. “Wachtlijsten zijn voor iedereen, vanuit elke zorgverzekeraar en dat blijft gelijk. Ook zegt het verscherpt toezicht niks over de financiële gezondheid van CZ. CZ is een financieel gezond bedrijf”, aldus CZ.

In december 2023 liet CZ weten te werken aan de uitdagingen in de langdurige zorg. CZ concludeerde dat verandering noodzakelijk is om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Een nieuwe methode voor zorginkoop van CZ zorgkantoor biedt ruimte aan innovatie en creativiteit om de langdurige zorg toegankelijk te houden.