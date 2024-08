St. Antonius introduceert zelfmeetkiosk op SEH

St. Antonius heeft begin deze week een zelfmeetkiosk geïnstalleerd op de Spoedeisende Hulp in Nieuwegein. Hier kunnen patiënten zelf hun vitale functies meten, zoals bloeddruk, saturatie, hartfrequentie en gewicht. De gegevens worden vervolgen automatisch doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit bespaart zowel medewerkers als patiënten tijd.

Het personeelstekort in de zorg is een algemeen bekend probleem en wordt door de vergrijzing alleen maar groter. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar innovatieve oplossingen voor dit probleem. De zelfmeetkiosk is hier een voorbeeld van.

Zelfmeetkiosken

Zelfmeetkiosken zijn relatief nieuw. In november 2021 introduceerde Laurentius Ziekenhuis Roermond als eerste ziekenhuis in Nederland zo’n zelfmeetkiosk in huis, die in eerste instantie werd gebruikt voor geselecteerde patiënten op de poli interne geneeskunde, patiënten met een afspraak bij de preklinische screening en patiënten die telefonisch gescreend worden voor een operatie. Sindsdien gaan steeds meer andere ziekenhuizen, waaronder ETZ, er ook mee aan de slag.

“De zelfmeetkiosk stelt patiënten in staat om zelf allerlei gegevens over hun gezondheid te meten. Dat scheelt tijd”, legt Christa Gennisse, Bachelor Medisch Hulpverlener op de SEH van St. Antonius uit. “Niet alleen voor ons als medewerker, maar ook voor de patiënt zelf, want die hoeft minder lang te wachten. We verwachten ook dat de triage hierdoor sneller zal gaan.”

De zelfmeetkiosk heeft zijn intrede gedaan op de SEH van het St. Antonius.

Rechtstreeks in het EPD

De gegevens die een patiënt met de zelfmeetkiosk meet, komen dankzij een handige koppeling direct in het EPD te staan. Het gaat om gegevens als bloeddruk, saturatie, hartfrequentie en gewicht. Zo zijn belangrijke vitale gegevens al bij het personeel bekend voordat de patiënt wordt gezien. Dit helpt om een betere inschatting te maken van de urgentie. Gennisse: “Zo kunnen we de patiënt sneller helpen als uit de gegevens blijkt dat dat nodig is.”

De zelfmeetkiosk is volgens Gennisse heel eenvoudig in gebruik. Patiënten scannen als eerste het polsbandje dat ze krijgen wanneer ze op de SEH binnenkomen. Ze gaan op de stoel zitten, krijgen een instructie en drukken op de startknop. Gennisse: “Als de patiënt niet in staat is om in de kiosk te gaan zitten of als de patiënt er niet uitkomt, dan doen wij natuurlijk alsnog zelf de metingen.”

De installatie van de zelfmeetkiosk op de SEH markeert het begin van een testfase, die in totaal een half jaar zal duren. Als de kiosk goed bevalt, is het ziekenhuis van plan de kiosk op meer plekken in het ziekenhuis te gaan inzetten.