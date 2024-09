Oproep voor verbetering zorg en behandeling van beroertes

De behandeling van patiënten die getroffen worden door een herseninfarct of -bloeding, internationaal ook bekend als een ‘stroke’ (beroerte), moet dringend verbeterd worden. Dat is althans wat de World Stroke Organisation (WSO) en Philips bepleiten in een gezamenlijk gepubliceerde policy paper. In deze paper worden een aantal aanbevelingen gedaan voor een effectief beleid en effectieve investeringen in centra met specialistische behandelingen. Allemaal met als doel de zorguitkomsten te verbeteren en de kosten te verlagen.

In Nederland werden in 2022, zo heeft de Hartstichting becijferd, meer dan 38.000 mensen getroffen door een beroerte. In Nederland leven zo’n 376.000 mensen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct, zoals verlamming, vermoeidheid, geheugenproblemen, spastische of stijve spieren. Wereldwijd is een beroerte een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en overlijden en treft naar schatting elk jaar wereldwijd 12 miljoen mensen, waaronder een toenemend aantal jongeren. De directe en indirecte kosten worden voorzichtig geschat op ongeveer 900 miljard dollar per jaar en zullen naar verwachting de komende 25 jaar bijna verdubbelen.

Nieuwe technologieën

Met de komst van nieuwe technologieën, zoals het beeldgeleide procedures en klinische inzichten kunnen beroertes worden voorkomen, behandeld en zelfs worden teruggedraaid. Cruciaal hiervoor is dat een behandeling snel kan starten. Helaas, zo stellen Philips en de WSO in hun policy paper, wordt er wereldwijd onvoldoende aandacht besteed aan de uitgaven voor beroertezorg en de financiering van onderzoek om de zorg voor beroertes te verbeteren. Hierdoor is de toegang tot tijdige behandeling wereldwijd nog steeds beperkt en bestaan er nog steeds grote verschillen in de zorg voor mensen met een beroerte.

Een goed voorbeeld van de impact die nieuwe technologieen kunnen hebben is de komst, eerder dit jaar, van het Azurion neuro biplane-systeem voor neurovasculaire zorg. Dit systeem verbetert de beeldgeleide therapie. Het is ontworpen om de diagnose en behandeling van beroertes en neurovasculaire aandoeningen sneller en effectiever te maken. Maar ook nieuwe nazorg methodes, zoals thuismonitoring tijdens de revalidatie, hebben hun waarde al bewezen. En eerder dit jaar ontwikkelden Canadese onderzoekers een slimme handschoen voor mensen die een beroerte hebben gehad en daardoor hun ledematen niet goed meer kunnen gebruiken. De handschoen zorgt ervoor dat de bewegingen die ermee worden gemaakt, kunnen worden gemonitord en geregistreerd.

Zes aanbevelingen

De gezamenlijke policy paper van de WSO en Philips is afgestemd op de recente richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelt zes beleidsinterventies voor om de zorg voor beroertes te verbeteren en de directe kosten te verlagen met aanzienlijke mogelijke besparingen, waardoor middelen vrijkomen voor andere prioriteiten in zorgstelsels die onder druk staan:

Stel doelen en kwaliteitsindicatoren vast, beoordeel huidige tekortkomingen en geef prioriteit aan de zorg voor beroertes in wereldwijde, nationale en regionale gezondheidsplannen. Investeer in de infrastructuur voor essentiële beroertezorg en breid die structuur uit, waaronder speciale beroerte units en intraveneuze trombolyse voor behandeling van herseninfarcten. Investeer in de infrastructuur voor specialistische beroertezorgdiensten en breid die structuren uit: mechanische trombectomie voor behandeling van herseninfarcten. Train de noodzakelijke vaardigheden van het personeel in de gezondheidszorg. Zorg ervoor dat betalingsmodellen voldoende vergoeding bieden voor de essentiële en specialistische beroertezorg. Ontwikkel een strategie om de mogelijke besparingen op de essentiële en specialistische acute beroertezorg te bewerkstelligen.

De policy paper is hier te downloaden.

Gecoördineerde aanpak

De WSO is 's werelds enige wereldwijde niet-gouvernementele organisatie die zich richt op beroertes. "Een beroerte is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken en oorzaken van invaliditeit. De last die een beroerte met zich meebrengt voor patiënten, hun families, het zorgstelsel en de maatschappij, is enorm. Het is nu tijd voor een gecoördineerde aanpak om een ommekeer teweeg te brengen in de zorg voor mensen met een beroerte, waarbij investeringen in zorg en behandeling, infrastructuur, bewustwording en een focus op effectief beleid worden samengebracht”, zegt Carla Goulart Peron, Chief Medical Officer bij Philips.

Nederland is volgens Philips en de WSO een van de voorlopers als het gaat om de implementatie van een zorgpad voor acute beroertezorg met de nadruk op snelle beoordeling en behandeling. Er zijn in ons land 85 beroertecentra en 20 trombectomie-centra. De introductie van de policy paper gaat gepaard met een redactioneel artikel in The Lancet Neurology.