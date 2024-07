Philips-expositie brAInpower over nut en noodzaak AI

Sciencefiction die werkelijkheid wordt. Tijdens de opening van de expositie over Artificial Intelligence (AI) in het Philips Museum, brAInpower, vertelt Shez Partovi er meer over. Partovi is Chief Innovation & Strategy Officer en Chief Business Leader van Enterprise Informatics bij Philips en werd altijd al gefascineerd door technologie. Tijdens de expositie worden de Bezoekers worden meegenomen in de geschiedenis, het heden en de toekomst van Philips en AI.

Met interactieve demo’s, bijzondere collectiestukken en video's gaat de expositie in op de impact van AI op ons dagelijks leven en in de gezondheidszorg. “Als Star Trek-liefhebber ben ik altijd al gefascineerd geweest door ‘sick bay’, de technologisch geavanceerde ziekenboeg in deze serie”, zegt Patrovi. “Artsen kregen met één druk op de knop een volledig inzicht in de geschiedenis van de patiënt en konden een slimme virtuele assistent raadplegen voor real-time ondersteuning bij diagnose en behandeling.” Volgens hem wordt die fantasie snel werkelijkheid.

Creatieve mogelijkheden

Patrovi vertelt dat de komst van ChatGPT die in november 2022 door OpenAI werd gelanceerd voor velen een eye-opener was. “Sinds die tijd zijn er verschillende andere generatieve AI-tools geïntroduceerd: Dall-E, MidJourney, Claude en Google’s Gemini. We kunnen nu met onze eigen ogen zien wat AI kan doen. Het kan muziek componeren, boeken schrijven en video's maken – allemaal vanuit enkele prompts.”

Volgens Patrovi zit de meerwaarde van deze ontwikkeling in het feit dat genAI voortbouwt op enorme hoeveelheden data die zijn ingevoerd in het model en breidt dat zelf verder uit. AI bouwt eigenlijk verder op de grote hoeveelheid informatie die wij mensen hebben verzameld op internet en sociale media. Tijdens zijn speech laat hij op een leuke manier zien wat de kracht is van AI door het publiek in het Nederlands toe te spreken, door kunst te laten maken door AI én door te communiceren met zijn virtuele assistent.

Tijd teruggeven aan de zorg

Partovi werkte vroeger als arts en ziet dat AI de druk op de gezondheidszorg kan verlichten. “AI kan helpen bij het samenbrengen van gefragmenteerde data en dat resulteert in bruikbare inzichten. We vereenvoudigen workflows, verkorten proceduretijden en verbeteren de efficiëntie met AI. Dit geeft ons tijd terug”, zegt hij.

Patrovi laat zien dat er al veel mogelijk is maar benadrukt ook dat het belangrijk is om verantwoord met de AI-technologie om te gaan. “We krijgen maar één kans om het goed te doen. Het feit dat we iets met AI kunnen doen, betekent niet automatisch dat we het moeten doen.” In de brAInpower-expositie zijn daarom ook ethische dilemma’s te zien om bezoekers aan het denken te zetten.

AI-oplossingen Philips

Op het podium in het Philips Museum deelt hij vol enthousiasme welke AI-oplossingen van Philips nu al een verschil maken. Dankzij SmartSpeed kunnen ziekenhuizen meer patiënten per dag scannen. Advanced Visualization Workspace helpt radiologen bij het analyseren van beeldstudies. Met behulp van AI maakt het de juiste informatie zichtbaar op het scherm. SmartExam standaardiseert en versnelt het plannen, scannen en verwerken van MR-beeldvorming. Hij gaat dieper in op technologie om alarmmoeheid op de intensive care tegen te gaan en vertelt hoe AI in Lumify moeders wereldwijd betere zorg geeft door het echografie-proces te versimpelen en daardoor meer vrouwen toegang geeft tot de zorg die ze nodig hebben, bijvoorbeeld in afgelegen gebieden.

Virtuele assistent

Verder geeft Partovi ook antwoord op de vraag wat AI persoonlijk voor hem kan betekenen. Hij denkt terug aan zijn tijd als jonge arts in het ziekenhuis, waar hij constant aan zichzelf twijfelde omdat hij op basis van beperkte informatie belangrijke beslissingen moest nemen. “Ik zou willen dat ik toen een virtuele assistent naast me had, die me kon helpen bij het nemen van beslissingen onder tijdsdruk.”

De tentoonstelling brAInpower was oorspronkelijk van Rijksmuseum Boerhaave en is door het Philips Museum overgenomen, vernieuwd en uitgebreid. Het biedt inzicht in wat AI is en hoe het wordt toegepast in gezondheidszorg, design en in het dagelijks leven.