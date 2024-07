Slimme camera’s geven ouderenzorg privacy

Met de druk op de zorg zijn slimme en creatieve oplossingen welkom om de zorgverleners te ondersteunen en het personeelstekort op te vangen. Bovendien kunnen deze oplossingen ook bijdragen aan de zelfstandigheid van cliënten en het behouden van hun eigen regie. Belangrijk is wel dat de privacy en vrijheid van cliënten zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen de verantwoordelijkheden van zorgverleners. ZuidOostZorg heeft daarom slimme camera’s geïnstalleerd voor betere persoonsgerichte zorg.

ZuidOostZorg zet met de komst van de camera’s in op het behoud van de eigen regie van de cliënt en de ondersteuning van de zorgverleners. Een voorbeeld hiervan is dat er in de kamers van cliënten van locatie Stellinghaven Appelscha, op de DZEP-afdeling (voor mensen met Dementie met Zeer Ernstig Probleemgedrag), slimme camera’s zijn geïnstalleerd. Deze camera’s geven real-time inzicht in de status van de cliënt én de kamer zonder daarbij beelden te laten zien.

Optische sensor

Zorgverlener Alletta Wedzinga geeft aan dat binnen ZuidOostZorg de zorg zo persoonsgericht mogelijk wordt gemaakt en dat de techniek daarbij helpt: “Technologie ondersteunt, maar kan de zorgverlening niet vervangen. Echt goede zorg vergt inzicht en tijd. Inzicht in wat de cliënt nodig heeft en tijd om vervolgens te doen wat nodig is. Omdat er van tijd nooit genoeg is in de zorg, zoek je naar oplossingen die tijd kunnen besparen.”

Veel van de technologieën zoals infraroodpaaltjes zijn gevoelig voor valse meldingen is de ervaring. Het zorgt ervoor dat zorgverleners regelmatig cliënten onnodig bezoeken. Door deze valse meldingen tot een minimum te beperken scheelt dat tijd. De slimme camera’s kregen op locatie al snel de bijnaam: optische sensor. Voornamelijk omdat de camera, tot de verbazing van de families en cliënten, geen beelden opneemt. Een groot voordeel in het kader van privacy van de cliënten. De naam ‘camera’ is daarmee wat misleidend. De camera detecteert wat er in de kamer gebeurt en is daarmee eigenlijk meer een sensor.

Doorgeven status

De status wordt real-time doorgestuurd naar SmartSense. Deze zorgapplicatie vergelijkt de status met het ingestelde profiel van de cliënt. Indien nodig geeft het programma een signaal aan de zorgverleners die vervolgens actie kunnen ondernemen. De sensor geeft ook verschillende statussen door aan het programma SmartSense. Denk aan hierbij aan: 'cliënt uit bed', 'tweede persoon op kamer' of 'uit kamer'. Omdat er voor iedere cliënt apart kan worden ingesteld welke statussen van belang zijn, is maatwerk eenvoudig in te regelen en schaalbaar. “Als organisatie willen we meldingen ontvangen die zo goed mogelijk aansluiten bij de zorgvraag van cliënten. Met de optische sensor is dit mogelijk omdat er direct veel inzicht wordt verleend”, aldus Wedzinga.

Voorkomen ziekenhuisopnames

Slimme sensoren worden steeds vaker ingezet. Bijvoorbeeld bij patiënten met chronisch hartfalen. Dankzij een sensor in hun longslagader hoeven zij aanzienlijk minder vaak naar het ziekenhuis. Het aantal opnames kan dankzij deze innovatieve wijze van thuismonitoring zelfs vrijwel worden gehalveerd. Dit is gebleken uit onderzoek van Erasmus MC dat werd ondersteund door het ministerie van VWS.