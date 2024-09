Succesvolle derde implantatie ARC-BCI bij dwarslaesiepatiënt

ONWARD Medical N.V. heeft voor de derde keer met succes een zogeheten ARC-BCI-systeem geïmplanteerd bij een dwarslaesiepatiënt. Dit baanbrekende systeem stimuleert het ruggenmerg om ervoor te zorgen dat mensen met een dwarslaesie hun benen weer kunnen bewegen. De operatie werd een week geleden (12 september) uitgevoerd door Jocelyne Bloch, MD, hoofd functionele neurochirurgie in het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne, Zwitserland.

Volgens neurochirurg Bloch verliep de procedure voorspoedig: “De eerste tekenen zijn bemoedigend. We kijken ernaar uit om de komende maanden meer informatie te delen, naarmate de deelnemer vordert in zijn revalidatie en we resultaten van het onderzoek publiceren.”

Het ARC-BCI-systeem combineert het ONWARD ARC-IM-systeem (dat het ruggenmerg gericht stimuleert) met de experimentele WIMAGINE BCI van CEA-Clinatec. Op die manier wordt het beschadigde ruggenmerg als het ware overbrugd met een DigitalBridge. Het systeem wordt momenteel onderzocht in een klinisch haalbaarheidsonderzoek met steun van de European Innovation Council dat wordt gecoördineerd door NeuroRestore, een Zwitsers neurowetenschappelijk onderzoeksinstituut.

Brain-Computer Interface

Het systeem maakt gebruik van Brain-Computer Interface-technologie: een verbinding tussen de hersenen en een computer. Hierbij wordt de hersenactiviteit gemeten en omgezet in commando’s om een apparaat aan te sturen. Dave Marver, CEO van ONWARD Medical: “Terwijl andere bedrijven in een race verwikkeld zijn om via BCI's te communiceren met computers en deze te besturen, willen wij deze veelbelovende technologie inzetten om ervoor te zorgen dat mensen verlamde ledematen toch weer kunnen bewegen.”

Het ARC-BCI-systeem werd voor het eerst bij een mens geïmplanteerd in 2021. Na implantatie van het systeem ervoer de patiënt meer controle over wanneer en hoe hij zijn verlamde benen bewoog. De resultaten van dit onderzoek werden in mei 2023 gepubliceerd in Nature.

TAP-toelating

Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het ARC-BCI-systeem is toegelaten tot het nieuwe Total Product Lifecycle Advisory Program (TAP) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Doel van dit programma is om innovatieve medische hulpmiddelen sneller beschikbaar te maken voor patiënten. Eerder had het bedrijf al de FDA Breakthrough Device Designation (BDD) ontvangen, een vereiste om in aanmerking te komen voor het TAP-programma.

Eerdere doorbraak dwarslaesieonderzoek

In een eerder onderzoek met zogeheten ARC-EX-therapie, waar onder meer Revalidatiecentrum Reade en de Sint Maartenskliniek aan hebben meegewerkt, slaagden onderzoekers erin om de hand- en armfunctie te verbeterenvan mensen met een hoge dwarslaesie. ARC-EX-therapie is externe, geprogrammeerde elektrische stimulatie die zich niet-invasief richt op het ruggenmerg en is ontworpen om te helpen bij functioneel herstel na een dwarslaesie. De resultaten van het onderzoek zijn op 20 mei in Nature Medicine gepubliceerd.