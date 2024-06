Tweede onderzoek BRAINS samenwerkingsverband van start

Het samenwerkingsverband BRAINS start een onderzoek naar een verbeterde MRI-techniek voor multiple sclerose (MS). Het samenwerkingsverband is eind 2022 opgericht en richt zich op vraagstukken die aandoeningen overstijgen. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening. Het onderzoek naar een verbeterde MRI-techniek voor MS volgt op een eerder onderzoek naar de bloed-breinbarrière.

Multiple sclerose is een chronische aandoening die ongeveer 1 op de 750 mensen in Nederland treft; meestal rond de leeftijd van 29 jaar. Bij deze aandoening ontstaan er op verschillende plekken in de hersenen en het ruggenmerg ontstekingen. De ontstekingen ontstaan doordat het beschermlaagje (myeline) dat om de zenuwuitlopers zit, kapot gaat.

Myeline-water imaging

Een onderzoeksteam van het MUMC onder leiding van Jaap Jansen heeft nu een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee artsen beter kunnen zien wat er precies fout gaat in de hersenen van mensen met MS. De techniek, die myeline-water imaging (MWI) wordt genoemd, zal nu worden getest bij 93 mensen met MS. Deze mensen worden twee jaar lang gevolgd.

De onderzoekers willen nagaan of ze met de MWI-techniek veranderingen in de hersenen in beeld kunnen brengen die op andere MRI-scans niet te zien zijn. Als dat zo is, kunnen artsen MS beter herkennen, eerder diagnosticeren en dus ook sneller beginnen met behandelen. De techniek kan wellicht ook helpen bij andere hersenaandoeningen. In de toekomst zullen de onderzoekers verder kijken naar de toepassing ervan in ziekenhuizen.

Computermodel

De kosten in de MS-zorg zijn de laatste jaren enorm gestegen. Elk nieuw middel dat op de markt komt is duurder, maar lang niet altijd effectiever. Utrechtse neurologen onderzochten daarom of meer patiënten met multiple sclerose (MS) een betere behandeling konden krijgen tegen dezelfde kosten. Hiervoor ontwikkelden ze een speciaal computermodel, dat uiteindelijk uitrekende dat Nederlandse ziekenhuizen miljoenen euro’s kunnen besparen door de juiste medicatie te kiezen.

Het onderzoek naar de verbeterde MRI-techniek volgt op het eerste onderzoek in het kader van het samenwerkingsverband BRAINS, dat in september vorig jaar van start ging. In dat onderzoek gaat onderzoekster Elga de Vries van Amsterdam UMC na wat er bij hersenaandoeningen met de bloed-breinbarrière gebeurt.

De bloed-breinbarrière beschermt je hersenen. Goede stoffen worden doorgelaten en slechte stoffen worden tegengehouden. Als eenmaal bekend is hoe de barrière zich bij bepaalde hersenenaandoeningen gedraagt, kan die kennis worden gebruikt om behandelingen te verbeteren en te ontwikkelen.

BRAINS

BRAINS is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, EpilepsieNL, de Hersenstichting en de Stichting MS Research. Gedurende tien jaar bundelen de gezondheidsfondsen hun publiek-private toeslagen voor Onderzoek & Innovatie om samen meer te bereiken voor mensen met een hersenaandoening. De intentie is om samen met Health~Holland 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingen van hersenaandoeningen.