Veiligere hartoperaties dankzij slimme draad

In het Catharina Ziekenhuis wordt, naar eigen zeggen voor het eerst in Nederland, een slimme draad ingezet om de resultaten voor de patiënt bij de vervanging van een aortaklep te verbeteren. Die slimme draad zal de standaard stalen draad die gebruikt wordt bij de TAVI-procedure gaan vervangen.

Bij de TAVI-behandeltechniek (Transcatheter Aortic Valve Implantation) wordt de aortaklep via de liesslagader (perutaan) vervangen. De kunstklep wordt dan via de liesslagader met behulp van een katheter naar de juiste plek geleid en geplaatst. Bij die procedure wordt een lange stalen draad gebruikt waar de kunstklep overheen geschoven wordt. Die draad wordt ook gebruikt om het hart weer in het juiste ritme te krijgen (pacing).

Slimme draad

Die stalen draad wordt nu dus vervangen door een slimme draad, de zogenoemde SAVVY wire met ingebouwde technologie. “Die slimme draad heeft twee aspecten: de SAVVY wire is volledig geïsoleerd, zodat het stroompje via de draad beter geleid wordt en je te allen tijde zeker bent van pacing, wat heel belangrijk is voor deze ingreep”, vertelt interventiecardioloog en hoogleraar Pim Tonino.

Naast de isolatie is de slimme draad ook uitgerust met een druksensor die continu de druk in de linkerhartkamer meet. “Dat is onontgonnen terrein, dat kennen wij helemaal niet. Eerst kon je alleen de druk in het begin en aan het eind van de operatie meten, maar niet alle stapjes daartussen. Tot nu dan. Nu hebben we voortaan continu zicht erop. En daarmee kunnen we de TAVI verder optimaliseren”, aldus Tonino.

Minder tijd en complicaties

De nieuwe procedure met de slimme draad heeft ook een aantal belangrijke voordelen voor de patiënt. Ten eerste kan dankzij deze technologie de duur van de operatie verkort worden. Prettig voor de patiënt, maar ook voor de cardioloog en zijn team, die daardoor mogelijk meer patiënten in dezelfde tijd kunnen helpen.

Daarnaast is de verwachting dat de toevoeging van de druksensor er ook toe leidt dat er minder complicaties zullen optreden. Doordat de cardioloog continu op de hoogte is van de druk in de linkerhartkamer, kunnen betere beslissingen genomen worden. Tot slot is ook het kostenaspect van belang. “Deze draad kan ervoor zorgen dat we minder materiaal nodig hebben om de klep te plaatsen. Zo kan het een paar honderd euro per ingreep schelen”, aldus Tonino.

Grote impact

De hoogleraar is ook van mening dat de slimme draad, meer dan alleen door het verbeteren van de TAVI-behandeling, een substantiële impact kan hebben op de medische wereld. Het zou namelijk kunnen leiden tot een betere besluitvorming bij de keuze of het plaatsen van een nieuwe aortaklep al dan niet nodig is. “Want het valt samen met een lopend onderzoek in samenwerking met de University of Texas in Houston. We hebben een dikke 10 jaar geleden als Catharina Ziekenhuis met een nieuwe dottermethode (FFR) de wereld veranderd. Drukmetingen in de kransslagader lagen daaraan ten grondslag. Deze nieuwe slimme draad en het daaraan gekoppelde onderzoek scheppen de mogelijkheid om hetzelfde te doen op een andere plek in het hart”, vertelt Tonino.

Het meten van de druk in de hartkamer met deze nieuwe slimme draad, voordat het besluit genomen wordt of er een nieuwe aortaklep geplaatst moet worden, kan de besluitvorming verbeteren. Daarom, zo stelt de hoogleraar, heeft het lopende onderzoek, dat door ZonMW gesubsidieerd wordt, een enorme potentie. Wellicht leidt het zelfs tot een mondiale verandering van de richtlijnen.

In 2019, tijdens de toenmalige editie van de Hartweek, liet het Catharina Ziekenhuis geïnteresseerden via WhatsApp en Facebook al eens meekijken met operaties waarbij een hartklep vervangen wordt. Tijdens de Hartweek van dit jaar gaf Pim Tonino een presentatie over de TAVI-procedure met een slimme draad.