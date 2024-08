Vinood Mangroelal verruilt KPN Health voor IG&H

KPN Health directeur Vinood Mangroelal stapt per 1 november over naar consulting- en technologiebedrijf IG&H. Daar gaat hij aan de slag als Managing Director Health Technology bij de nieuw opgezette divisie van IG&H’s Technologie. In deze functie zal hij zich gaan toeleggen op e verdere integratie, ontwikkeling en groei van de health tech producten en diensten. Daarnaast wordt hij onderdeel van het managementteam.

In zijn rol bij KPN Health staat Vinood bekend om zijn heldere taal en streven om complexe thema’s als gegevensuitwisseling en digitale toepassingen in de zorg zo simpel en helder mogelijk te bespreken. “Het snappen van de materie vraagt om veel duiding omdat we gegevensuitwisseling behoorlijk ingewikkeld hebben gemaakt met heel veel verschillende systemen en koppelvlakken. Het begrijpen waar we het over hebben en vervolgens het koppelen van de verschillende onderdelen, is van cruciaal belang”, aldus Vinood in een interview met ICT&health.

Impact op de markt

Als directeur van KPN Health heeft hij de afgelopen vier jaar de impact op de zorgmarkt vergroot. Samen met de markt heeft hij nieuwe diensten opgezet die bijdragen aan data-interoperabiliteit, het verplaatsen van zorg en de professionalisering van IT-omgevingen in de zorg. Voor zijn nieuwe uitdaging komt hij terecht bij een organisatie die bedrijven organisaties end-to-end ondersteunt bij complexe bedrijfstransformaties: van strategisch advies tot het implementeren, leveren en beheren van de technologie.

Over zijn switch naar IG&H zegt Mangroelal: “IG&H is een prachtige club met een sterke reputatie in de zorgmarkt. De waarde die IG&H levert mag meer gezien worden en samen met de Health Technology bedrijven i2i, Beter Healthcare en Truston, die onderdeel zijn van IG&H, kan deze waarde verder worden vergroot. Na 18 mooie jaren bij KPN, kijk ik uit naar deze volgende stap om een bijdrage te gaan leveren aan de groei van IG&H. Ik ben KPN dankbaar voor alle kansen die ik kreeg, de mooie mensen met wie ik heb samengewerkt en het vertrouwen dat ik altijd heb mogen ontvangen.”

Overstap naar IG&H

Bij IG&H komt Mangroelal in een organisatie die als missie heeft aanbieders en andere organisaties in de zorg te ondersteunen en helpen om de best mogelijke resultaten te realiseren, zowel voor patiënten als zorgprofessionals en de maatschappij. Daarbij hoort ook het verbeteren van de effectiviteit en het beheersen van kosten.

“IG&H is de afgelopen jaren sterk gegroeid in de zorgsector, mede door een aantal strategische overnames. Met deze overnames hebben we nieuwe health tech proposities geformuleerd en Vinood zal een belangrijke rol spelen in het verder ontwikkelen, integreren en laten groeien daarvan. We kijken enorm uit naar de samenwerking en zijn ervan overtuigd dat hij, samen met onze 250 collega’s van IG&H’s Health team, een cruciale bijdrage zal leveren aan het versnellen van de noodzakelijke digitale transformatie in de zorg”, aldus Joost van de Meent, CEO van IG&H.