Virtuele revalidatie zorgt voor ‘blended care’

Revalidatie is ook mogelijk met behulp van Virtual Reality (VR). Zo kunnen cliënten van bijvoorbeeld revalidatie-instellingen met technologie zoals van Corpus VR op een interactieve en zelfstandige manier werken aan hun herstel, aldus Health Valley. Het digitaal platform voor virtuele revalidatie kan worden gebruikt binnen fysiotherapie, ergotherapie en neurotherapie. Door VR te integreren in de behandelingen verhoogt Corpus VR onder meer de intrinsieke motivatie tot bewegen van cliënten, wat moet leiden tot vaker oefenen en een sneller herstel.

Corpus VR is het geesteskind van inMotion VR, opgericht door Gert-Jan Brok en Kiki Coppelmans. Via Health Valley kwamen zijn in contact met organisaties zoals Innokas, World Trade Center Twente en Briskr, wat schaalvergroting mogelijk maakte. “Zo zijn we geholpen met warme introducties, zoals bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar we uiteindelijk Corpus VR hebben toegepast”, vertelt Coppelmans.



Volgen Coppelmans ligt de kracht van het collectieve netwerk van Health Valley om ondernemers zoals inMotion VR in contact te brengen met zorginstellingen met specifieke behoeften voor innovatieve oplossingen. Met haar achtergrond als fysiotherapeut is Coppelmans de medisch specialist binnen het team. Vanuit haar achtergrond vertaalt zij de vraag vanuit de markt naar Brok en het ontwikkelteam.

Ook houdt ze zich bezig met research, geeft ze demonstraties en trainingen met Corpus VR. Onlangs keerde ze terug uit de Verenigde Staten waar ze op uitnodiging van een revalidatiekliniek Barrow Neurological Institute demonstraties en trainingen verzorgde met Corpus VR.

Snellere acceptatie

Coppelmans zegt dat de zogeheten ‘blended care’ met Corpus VR op dit niveau nieuw is. Ze heeft ervaren dat de acceptatie van Corpus VR in de VS verfrissend, eenvoudig en direct toepasbaar is. Dit in tegenstelling tot Nederland waar de opschaling van eHealth innovaties volgens haar vaak langzaam verloopt door barrières en regelgeving.

Coppelmans vertelt dat de regelgeving en de financiering in de VS compleet anders is. In de VS hebben therapeuten een vorm van vrijheid om innovatie in hun praktijk of revalidatiecentrum te brengen en kunnen ze sommige posten buiten hun zorgcontract aanbieden. “En ze willen nu eenmaal de eerste en de beste zijn in alles en dat van de daken schreeuwen, dus dat werk ook heel goed mee”, voegt Coppelmans toe.

Vertrouwen in digitalisering

De resultaten die inMotion VR terugkrijgt van haar afnemers over deze hybride vorm van online en fysieke therapie zijn positief, zowel voor de therapeut als de cliënt. Volgens Coppelmans zorgt de nieuwe technologie ervoor dat cliënten zich veilig en gesteund voelen. Ze durven op afstand te werken aan hun eigen herstel. Uit haar ervaring weet ze dat het lastig kan zijn voor een zorgsysteem om e-health te omarmen.

Ze vertelt dat ze toen ze als fysiotherapeut begon te werken nog gewoon pen en papier werden gebruikt. Vervolgens kwamen er de elektronische agenda gevolgd door het elektronische patiëntendossier. Ze geeft toe dat ook daarnaast nog werd gewerkt met pen en papier tot het vertrouwen in de digitalisering groot genoeg was.

EPD bij revalidatiezorg

Inmiddels is Coppelmans ervan overtuigd dat het tij moet worden gekeerd en er moet worden geïnvesteerd in technologie omdat anders de zorg ten onder gaat. Vervolgstappen voor inMotionVR is het uitwerken van de informatie die Coppelmans onlangs in de VS heeft opgehaald. Dat moet bijdragen aan de volgende stap en verdere opschaling. Ook is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gericht op revalidatiezorg in opmars. Inmiddels is het EPD geïntroduceerd bij Merem Medische Revalidatie en de Vogellanden.

Volgens de organisaties is de Nederlandse revalidatiezorg aan het veranderen en neemt de vraag naar revalidatiezorg toe. In het kader van het voeren van eigen regie tijdens het revalidatietraject is het EPD meer dan welkom.