Waarderingen op ZorgkaartNederland steeds betrouwbaarder

ZorgkaartNederland verwacht in 2024 uit te komen op meer dan 250.000 nieuwe waarderingen. Tachtig procent daarvan is geverifieerd. Dat betekent dat het helemaal zeker is dat er daadwerkelijk een behandelrelatie is geweest tussen de schrijver van de waardering en de zorgverlener. In 2023 was het percentage geverifieerde waarderingen nog 53 procent. ZorgkaartNederland bestaat dit jaar 15 jaar. Gemiddeld 1 miljoen mensen maken gebruik van het online platform.

“Het succes van geverifieerd meten is een nieuwe, belangrijke stap vooruit,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. De mensen die gebruikmaken van het platform zijn op zoek naar belangrijke keuze-informatie over zorgaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn: wachttijden, objectieve uitkomsten en ervaringen van andere patiënten.

Authentiek

Eén van de belangrijkste kritiekpunten vanuit de hoek van zorgaanbieders in de afgelopen vijftien jaar was dat het niet honderd procent zeker was dat de schrijver van een ervaring daadwerkelijk een patiënt was van de betreffende zorgaanbieder. Met geverifieerd meten is daarin verandering gekomen. Patiënten krijgen namelijk steekproefsgewijs, automatisch na een behandelrelatie een uitnodiging om hun ervaring te delen.

De snelle toename van het geverifieerd meten komt vooral door de goede samenwerking tussen ZorgkaartNederland en zorgaanbieders uit verschillende sectoren die dat geverifieerd meten (eventueel met meetbureaus) organiseren. Zo is 97% van de waarderingen over apotheken geverifieerd en 93% over fysiotherapeuten. Ook in de tandheelkunde (82%) en wijkverpleging (76%) worden hoge percentages behaald.

Schellekens zegt hierover dat zorgaanbieders worden uitgenodigd om mee te doen, met name uit de branches waar het geverifieerd meten nog achterblijft. Hij zegt dat op die manier patiënten op basis van betrouwbare informatie een keuze kunnen maken voor een passende zorgverlener.

Ook niet-geverifieerd waardevol

Geverifieerd meten draagt bij aan een nog betrouwbaarder beeld van zorgaanbieders, maar ook waarderingen die niet geverifieerd zijn, blijven een waardevolle bron van inzicht. ZorgkaartNederland hanteert een gedragscode en waarborgt de betrouwbaarheid van alle binnenkomende waarderingen via SMS-authenticatie. Patiënten zien bovendien op Zorgkaart aan de waarderingen of deze geverifieerd zijn of niet. Schellekens legt uit dat patiënten daardoor kunnen bepalen of ze die informatie wel of niet meenemen in hun keuzeproces.

Na 15 jaar is de ontwikkeling van ZorgkaartNederland volgens Schellekens nog lang niet klaar. De komende jaren willen ze de waarde van het platform verder vergroten door, naast ervaringen van patiënten en wachttijden, ook nog meer objectieve informatie beschikbaar te maken over medische uitkomsten. De Patiëntenfederatie lanceerde de website ZorgkaartNederland in 2009 als een onafhankelijk initiatief. In 2017 werd de website genoemd als onderdeel van een plan van toenmalig minister Schippers van VWS om de helderheid van kwaliteit en kosten van zorg voor patiënten rigoureus te verbeteren.