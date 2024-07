‘Zorgbestuurder moet omdenken om zinvol te kunnen innoveren’

Financiën en personeelstekort: het blijven de twee zaken die Léon Kempeneers, manager director Philips Benelux, bij elk gesprek met zorgbestuurders hoort terugkomen. De echo hiervan ziet Kempeneers in de meest recente Future Health Index (FHI) van Philips gehouden onder beslissers in de zorg in 14 landen waaronder Nederland. Duurzaamheid en het gebruik van nieuwe technologie zoals AI worden ook als belangrijk gezien, maar altijd in combinatie met die eerste twee vraagstukken. “De bottom line is: als zorgbeslisser moet je omdenken, anders blijf je vastlopen in die vraagstukken en kom je niet verder.”

Kempeneers stelt in een interview met ICT&health, dat in editie 4 verschijnt, zowel in zijn eigen gesprekken met bestuurders als in de FHI een meer positieve blik van zorg-beslissers te zien dan in voorgaande jaren. “Bestuurders hebben het idee dat hun zorgorganisatie meer voorop is gaan lopen als het gaat om innovatie en toekomst vaste zorg bieden. Ik denk dan wel: practice what you preach. De antwoorden van beslissers betekenen een goede ambitie, maar je moet deze ook wel in de praktijk brengen.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een goed voorbeeld. Kempeneers kent eigenlijk geen zorgbeslisser die niet zegt een duurzame ontwikkeling van zijn of haar organisatie belangrijk te vinden. In de Nederlandse FHI geeft 90-95 procent aan dit van belang te vinden voor de eigen organisatie. “Heel bemoedigend, want dit is belangrijker dan kijken naar wat de ander – zoals de overheid of zorgverzekeraars – kan doen. Maar vaak blijkt onder de streep het financiële aspect toch zwaarder te wegen. Men vindt duurzaamheid geweldig, zolang het geld oplevert.”



En dat is weer heel begrijpelijk, zeker voor een zorgsector die financieel onder druk staat. Prima als beide zaken hand in hand kunnen gaan. Maar het zou al een flinke stap vooruit zijn wanneer je duurzaamheidscriteria ook meer als knock-out criteria in tenders gaat gebruiken, denkt Kempeneers. Momenteel strookt dit nog niet met de uitspraken van zorgbeslissers over het belang van duurzaamheid in de Future Health Index.

Knock-out criteria

“Zulke knock-out criteria helpen ook aanbieders van technologie die voorop lopen met duurzaamheid. Dit is bij Philips al langere tijd het geval, durf ik onbescheiden te zeggen. Denk aan onze MRI met veel minder helium, waarbij de helium in een gesloten systeem zit en niet meer uit de scanner kan. Dat is duurzamer en bespaart daarnaast gewoon veel geld, omdat MRI scanners niet meer bijgevuld hoeven te worden. En wij kijken daarnaast ook naar onszelf. Zo opereren we sinds 2020 volledig CO2-neutraal.”



