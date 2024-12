Zorginnovaties tijdens de SZE 2025 en de ICT&health World Conference

Organisaties die goede ideeën over zorginnovaties hebben, kunnen ook dit jaar hun idee aanmelden voor de Slimme Zorg Estafette (SZE). Van 20 januari t/m 14 februari 2025 vindt de vijfde editie van de SZE plaats. Daarin is met name plaats voor regionale en lokale innovaties die de zorgverlening efficiënter en slimmer maken. Initiatieven die bijvoorbeeld de administratielast verminderen zodat er meer tijd voor de directe zorgverlening overblijft.

Aanmelden kan vanaf nu al via de website van Slimme Zorg Estafette. Kijk ook op de website voor tips en de toolkit met communicatiemiddelen. De Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Iedereen is welkom om de activiteiten tijdens de SZE bij te wonen en om zelf een activiteit te organiseren.

Vier weken SZE

Tijdens de SZE staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. De planning voor 2025 ziet er als volgt uit:

Regio oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland): 20 januari t/m 24 januari

(Overijssel, Gelderland, Flevoland): 20 januari t/m 24 januari Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 27 januari t/m 31 januari

(Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 27 januari t/m 31 januari Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 3 t/m 7 februari

(Groningen, Friesland, Drenthe): 3 t/m 7 februari Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): 10 februari t/m 14 februari

De Slimme Zorg Estafette is een kennismarathon waarin organisaties worden uitgenodigd om hun expertise te delen zodat ze van elkaar kunnen leren. Iederen kan zich bij de Slimme Zorg Estafette aansluiten door een activiteit te organiseren en/of deel te nemen aan de activiteiten van anderen. Centraal staat daarbij wat er gezamenlijk kan worden bereikt. Het idee erachter is dat innoveren niet iets is wat je alleen doet maar samen. Die gezamenlijkheid is nodig om innovaties breed op te schalen en de zorg te kunnen transformeren.

ICT&health World Conference

Van 28 t/m 30 januari wordt in het MECC in Maastricht ook de ICT&health World Conference gehouden. Daar zullen tientallen Nederlandse en internationale zorgprofessionals, -ondernemers en overheden in tientallen keynotes, (zij)sessies en workshops de vele duizenden aanwezigen trakteren op de nieuwste innovaties, technologieën en oplossingen op het gebied van zorgvernieuwing, digitalisering, AI en de transitie van de zorg. Een nieuw onderdeel tijdens deze driedaagse internationale conferentie is de uitreiking van vijf ICT&health Awards, elk met een unieke focus op het verbeteren van de zorg:

Innovator van het Jaar – Voor de meest baanbrekende zorginnovatie die bestaande grenzen verlegt. Beste Samenwerking in de Zorg – Voor de samenwerking die de grootste impact maakt en laat zien dat de kracht van zorgtransformatie in gedeelde kennis en inspanning ligt. Uitmuntendheid in Patiëntgerichte Zorg – Voor initiatieven die de patiënt écht centraal stellen en zorg leveren die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen. Duurzaamheid in Zorginnovatie – Voor de innovatie die duurzaamheid integreert in zorgprocessen, wat essentieel is om zorg toekomstbestendig te maken. Leiderschap in de Zorg – Voor de leider die met visie en daadkracht bijdraagt aan de transformatie van de zorgsector.

Nominaties voor de ICT&health Awards kunnen hier ingediend worden.

Vroege evaluatie

Nieuwe technologieën in de zorg kunnen veel voordelen opleveren voor patiënten, maar soms hebben ze achteraf ook negatieve gevolgen. Bovendien bieden niet alle innovaties een echte toegevoegde waarde. Momenteel wordt pas beoordeeld of een nieuw product moet worden gebruikt of vergoed wanneer het op de markt komt. Onderzoeker en hoogleraar Janneke Grutters van het Radboudumc pleit ervoor om al veel eerder in het proces mee te kijken en indien nodig bij te sturen.