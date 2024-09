UMCG stelt faciliteiten beschikbaar voor ontwikkeling medicatie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een nieuw bedrijf opgericht om de beschikbaarheid en effectiviteit van geneesmiddelen in Nederland te verbeteren. Doel van het bedrijf is om belangrijke technologische ontwikkelingen op het gebied van DNA-sequencing en stamcelmodellen rendabel te maken zodat ze verder ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor is 5,7 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Nationale Groeifonds.

Het nieuw opgerichte bedrijf heeft de naam G² Solutions (spreek uit: G-square Solutions) gekregen en is een samenwerking tussen onderzoeksinstituut ERIBA en de afdeling Genetica van het UMCG. Het is een 100% dochter van het UMCG en moet over vijf jaar zelfstandig en rendabel kunnen functioneren. Floris Foijer, een van de toponderzoekers van ERIBA, wordt wetenschappelijk directeur van G² Solutions.

Doorontwikkeling belangrijke technologieën

Een van de belangrijke technologieën die G2 Solutions verder gaat ontwikkelen, is single cell DNA-sequencing, een techniek waarmee het DNA van één enkele cel nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Dit helpt om preciezere diagnoses te stellen en goed te voorspellen of een behandeling zal aanslaan bij een patiënt. Zo hoeft de patiënt geen zware behandeling te ondergaan die toch niet werkt en wordt er ook bespaard op dure geneesmiddelen. Hierbij wordt samengewerkt met GenomeScan in Leiden.



Een andere belangrijke technologie die G2 Solutions gaat aanbieden is iPSC, waarmee patiënt-afgeleide stamcellen kunnen worden gemaakt. In combinatie met een techniek waarmee genetische informatie kan worden aangepast, kunnen vervolgens ziektemodellen ontwikkeld worden van deze patiënten. Daarmee kunnen dan weer mini-organen (organ-on-a-chip) worden gekweekt die representatief zijn voor patiënten en die het mogelijk maken om in een laboratorium onderzoek te doen naar nieuwe geneesmiddelen voor deze patiënten.

Marktintroductie noodzakelijk

Wanneer de onderzoeksfaciliteiten, bestaande uit dure apparaten én medewerkers met hoogtechnologische kennis, alleen worden ingezet voor onderzoek van het UMCG, zijn ze niet rendabel. Daarom gaat het UMCG de overcapaciteit nu via een bedrijf verhuren aan andere partijen. De inkomsten die dit oplevert, kan het UMCG weer inzetten voor wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd draagt G2 Solutions bij aan een betere beschikbaarheid en effectiviteit van geneesmiddelen in Nederland.



UMCG-bestuurder Wiro Niessen: “Het UMCG staat als kennisinstituut ten dienste van de samenleving. Dat we er door het oprichten van G² Solutions voor kunnen zorgen dat niet alleen onze eigen onderzoekslijnen, maar ook die van andere partijen kunnen profiteren van onze kennis en kunde, doet daar helemaal recht aan. Bovendien is deze toekenning een enorme impuls voor publiek-private samenwerking, en daarmee voor onze healthy ageing campus, waar onderzoekers, clinici, bedrijven, patiënten en overheden samenwerken aan innovaties ten behoeve van meer gezonde jaren. Niet alleen voor de inwoners in het Noorden, maar ook voor patiënten wereldwijd.”

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 ruim 11 miljard euro in projecten die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland. De 5,7 miljoen euro voor G² Solutions is de eerste subsidie die is toegekend voor geneesmiddelenontwikkeling en farmaceutische innovatie vanuit de programmalijn Shared Development Infrastructure binnen het thema Gezondheid en Zorg.