7 robots voor gezondheid en zorg van CES 2025

Gezelschapsrobots, schoonmaakrobots, magazijnrobots en ziekenhuis- en laboratoriumrobots - machines die nieuwe vaardigheden hebben gekregen dankzij generatieve kunstmatige intelligentie - vielen dit jaar op tijdens de Consumer Electronics Show CES.

ElliQ's. Gezelschapsrobot voor ouderen

De sociale robot ElliQ is ontworpen als metgezel voor ouderen. ElliQ onthoudt eerdere gesprekken, dus elke nieuwe interactie bouwt voort op de vorige, en het stemt gespreksonderwerpen af op de interesses van de eigenaar. Je kunt er spelletjes mee spelen, maar hij heeft ook serieuzere functies, zoals je eraan herinneren dat je je medicijnen moet innemen. ElliQ kan ook contact maken met dierbaren die verschijnen op het scherm dat aan het apparaat is bevestigd.

Saros Z70. Schoonmaakrobot met een extra functie

Stofzuigrobots zijn van oudsher beperkt tot één taak - het stofzuigen van vlakke oppervlakken, met verschillende niveaus van efficiëntie. De Roborock Saros Z70 introduceert echter een speciale arm die in staat is om kleine voorwerpen van de vloer op te rapen, zoals groter afval, papieren of sokken. Aangezien een opgeruimd huis bijdraagt aan het welzijn en onnodige stress vermindert, kan deze robot worden ingedeeld in de categorie 'welzijn'.

Mirokai. Een robot voor ziekenhuizen

Mirokai is 1,3 meter lang en beweegt zich voort door soepel op een bal te balanceren, net als bij het rijden op een Segway in plaats van benen te gebruiken. Dankzij zijn digitale gezicht kan hij emoties uitdrukken en met mensen communiceren. Vanaf het begin heeft de fabrikant Mirokai bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, om verpleegkundigen te helpen bij het verdelen van voedsel of het afleveren van voorraden uit het magazijn.

Jenny. Interactieve robot voor patiënten met degeneratieve ziekte

Jenny is een robothond die is gemaakt voor een nobel doel: het helpen van patiënten met dementie en Alzheimer. Studies hebben aangetoond dat dieren de stemming van patiënten kunnen verbeteren, maar om hygiënische redenen kunnen ze niet in verpleeghuizen worden gehuisvest. Robotpluchen zijn echter een geweldig alternatief, zoals blijkt uit het succes van de zeehond genaamd Paro. Jenny reageert op aanraking, maakt geluiden, kwispelt met haar staart, beweegt haar kop en ogen en lijkt opvallend veel op een echte hond. De fabrikant, Tombot, heeft aangekondigd dat de robot zal worden gecertificeerd als medisch hulpmiddel.

Digit. Robot gemaakt om te werken

De eerste toepassingen van industriële robots waren op productielijnen. In de auto-industrie bijvoorbeeld werden robotarmen die repetitieve taken uitvoeren op grote schaal gebruikt. Digit, van Agility Robotics, is de eerste robot die is ontworpen om flexibel te helpen bij verschillende fysieke taken, waarbij hij zich als een mens door de omgeving beweegt. In eerste instantie zal zijn taak bestaan uit het verplaatsen van goederen in een magazijn. Hij weegt ongeveer 60 kg, kan lasten tot 22,6 kg dragen en wordt al getest door grote bedrijven. Het doel voor de komende jaren is om 10.000 robots te produceren.

Reachy2. Robot voor gevaarlijke missies

Pollen Robotics heeft zijn nieuwe robot Reachy2 onthuld, die volledig wordt bestuurd door een mens met behulp van virtual reality. De gebruiker bestuurt de armen, het hoofd en de handen van de robot terwijl hij de omgeving observeert alsof hij er fysiek bij is. Reachy2 kan worden gebruikt in laboratoria om te werken met gevaarlijke stoffen.

Lemmy. Robot voor actieve senioren

Lemmy, gemaakt door SHINSE Delta Tech, voegt zich bij de robots die ontworpen zijn om de ouder wordende bevolking te helpen. Van dit op AI gebaseerde apparaat wordt verwacht dat het ouderen helpt bij dagelijkse activiteiten. Het kan bijvoorbeeld trainingsroutines begeleiden door instructies weer te geven op een groot scherm, contact leggen met geliefden of een arts en andere huishoudelijke apparaten bedienen. Indien nodig kan het zelfs om hulp bellen. In tegenstelling tot ElliQ beweegt Lemmy vrij rond, zodat hij er altijd is wanneer je hem nodig hebt - of je nu oefeningen en yoga doet of contact maakt met vrienden.