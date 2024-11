Aandachtspunten ActiZ voor toekomst ouderenzorg

De keuzes voor extra bezuinigen die het ministerie van VWS onlangs bekend maakte, betreffen ook zaken waarvoor ActiZ zich inzet en daarom nauwlettende volgt. Het Kamerdebat ging vaak over de toekomst van de ouderenzorg, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Vorige week maakte het ministerie van VWS bekend 250 miljoen te bezuinigen op verschillende subsidies. Voor het debat gaf ActiZ aandachtspunten mee aan de bewindslieden.

Voor onderwerpen die van belang zijn voor de ouderenzorg, leek volgens de website van ActiZ het debat op een herhaling van het commissiedebat Ouderenzorg een week eerder in de Tweede Kamer. De gevolgen van de vergrijzing werden opnieuw erkend door zowel Kamerleden als bewindspersonen. Er moeten stappen gezet worden om die gevolgen op te vangen.

Mogelijke stappen die worden genoemd zijn het verlagen van administratieve lasten, het anders organiseren van (ouderen)zorg en het bevorderen van vakmanschap en werkplezier. De grote vraag hoe dit moet worden gerealiseerd, bleef volgens de berichtgeving van ActiZ tijdens het debat onbeantwoord. ActiZ adviseert om te pleiten voor 1,23 miljard euro extra loonruimte voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg, zodat marktconforme loonafspraken gemaakt kunnen worden.

Van zorgen vóór, naar zorgen dát

Het anders organiseren van de ouderenzorg betekent volgens ActiZ ook een verschuiving van zorgen vóór, naar zorgen dát. Het betekent ook dat er veel meer aan (preventieve) zorg of ondersteuning vanuit de eerste lijn en het sociaal domein gaat plaatsvinden. Harry Bevers (VVD) vroeg naar de bezuinigingen op langdurige zorg die vanaf 2026 nog in de boeken staan. Staatssecretaris Maeijer zei dat die tariefmaatregelen nog niet van tafel zijn en dat daarvoor de ouderenzorg anders moet worden georganiseerd. ActiZ laat weten dat het kabinet daarom tot een hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg wil komen, om hier samen een oplossing voor te vinden en afspraken over te maken.

ActiZ laat verder weten dat er dinsdag 5 november wordt gestemd over de moties die werden ingediend bij het debat. In december volgt stemming over de hele begroting, inclusief amendementen die zijn ingediend. Een overzicht van alle ingediende moties en amendementen is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Administratieve lasten

Uit een analyse van ActiZ bleek vorig zomer nog dat zorgorganisaties bij de zorgcontractering ook in 2024 weer te maken zouden krijgen met veel administratieve lasten. Bij deze analyse heeft ActiZ gekeken naar het inkoopbeleid voor ouderenzorg in de Zorgverzekeringswet. ActiZ heeft toen bepleit dat in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars niet de tarieven maar de toekomstbestendigheid van de zorg centraal moeten staan.