AI-geoptimaliseerde MRI maakt tumorweefsel in borst beter zichtbaar

Onderzoekers van de universiteit van Waterloo hebben een nieuwe, AI-gedreven, MRI-beeldvormingstechnologie ontwikkeld met zowel voordelen voor de diagnose als behandeling van borstkanker. Deze nieuwe technologie zorgt ervoor dat tumorweefsel op een MRI-scan ‘oplicht’, waardoor het beter te onderscheiden is van gezond weefsel. Naast een snellere diagnose kan met deze nieuwe AI-MRI technologie ook de behandeling van borstkanker veel nauwkeuriger uitgevoerd worden. De technologie werd eerder al met succes toegepast bij patiënten met prostaatkanker, maar is nu ook geschikt voor toepassing bij de diagnose en behandeling van borstkanker.

De nieuwe technologie staat bekend als synthetische gecorreleerde diffusiebeeldvorming (CDI) en benadrukt deze verschillen door MRI-signalen op te vangen, te synthetiseren en te mengen bij verschillende gradiëntpulssterktes en -tijden. Het resultaat is een aanzienlijk betere afbakening van kankerborstweefsel, waardoor het een potentieel krachtig hulpmiddel wordt voor artsen en radiologen. “Hoe nauwkeuriger we CDI maken voor het afbakenen van kankerweefsel en gezond weefsel, hoe effectiever de behandelplannen voor patiënten en de behandeling zelf kunnen zijn,” aldus Amy Tai, een technische promovenda uit Waterloo.

AI-MRI-technologie

De nieuwe vorm van magnetische resonantie beeldvorming (MRI), die dus voor het eerst met succes werd toegepast op prostaatkanker, is geoptimaliseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) om op de MRI-scan kankerweefsel te laten oplichten naast gezond borstweefsel. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Sensors. Het systeem maakt gebruik van specifieke fysieke kenmerken van borstweefsel, zoals dichtheid en hoe de onregelmatige pakking van cellen leidt tot verschillen in de manier waarop watermoleculen bewegen in kankerweefsel vergeleken met gezond weefsel.

“Deze technologie heeft een groot potentieel om niet alleen de opsporing van borstkanker te verbeteren, maar ook de behandeling. Onze beelden bevatten belangrijke voorspellende informatie om clinici te helpen bij het bepalen van de beste behandeling voor elke patiënt”, aldus dr. Alexander Wong, professor aan de afdeling Systems Design Engineering van de Universiteit van Waterloo en mededirecteur van het Vision and Image Processing (VIP) Lab.

Borstkanker diagnose

Het in een vroeg stadium ontdekken van tumorweefsel is voor alle vormen van kanker van belang, dus zeker ook bij borstkanker. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan en is ook al veel vooruitgang bij geboekt. Waar met name het afgelopen jaar in Nederland veel aandacht voor was, is het diagnosticeren van borstkanker bij vrouwen met dicht borstweefsel.

De standaard mammografie, zoals die bij periodieke controles worden gemaakt, laten daarbij nog te wensen over omdat in die gevallen tumorweefsel veel moeilijker, en vaak pas in een verder gevorderd stadium ontdekt wordt. Met een MRI kan met name bij dicht borstweefsel de aanwezigheid van tumorweefsel veel eerder ontdekt worden. Ook de opkomst van AI zorgt voor nieuwe en betere mogelijkheden, zowel op het gebied van de diagnostiek als bij de behandeling van borstkanker.