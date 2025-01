AI-tool verwerkt labresultaten tot begrijpelijke tekst

Artsen van Stanford Medicine hebben een nieuwe AI-tool in gebruik genomen die helpt om uitslagen van laboratorium onderzoeken in begrijpelijke taal te kunnen delen met patiënten. De tool interpreteert klinische test- en lab-uitslagen en verwoordt die vervolgens in begrijpelijke taal. Die tekst kan dan door de arts nagelezen en beoordeeld worden alvorens hij of zij besluit het bericht naar de patiënt te sturen.

De nieuwe oplossing is een nieuw voorbeeld van een groeiend aantal AI-gebaseerde tools die artsen helpen minder tijd te besteden aan administratieve taken en meer tijd aan zinvoller werk, zoals interactie met patiënten. “AI heeft een enorme potentie om de ervaring van zowel patiënten als artsen in de gezondheidszorg te verbeteren, en deze tool is een van de vele manieren waarop we dat potentieel ontsluiten”, aldus David Entwistle, president en CEO van Stanford Health Care.

De AI-tool, die ontwikkeld is bij Stanford Medicine, maakt gebruik van Anthropic's Claude 3.5 Sonnet LLM via Amazon Bedrock. Dit is een AWS-dienst voor het bouwen, implementeren en schalen van generatieve AI-toepassingen. “We hopen dat dit helpt om daar tijd voor vrij te maken door minder administratieve taken en door betere en snellere communicatie mogelijk te maken”, vertelt zegt Michael Pfeffer, MD, chief information officer bij Stanford Health Care en de Stanford School of Medicine.

Labresultaten delen

Wanneer een arts opdracht geeft voor bijvoorbeeld een bloedtest, röntgenfoto of andere medisch onderzoek, dan worden de resultaten in medische termen, zonder verdere uitleg of begrijpelijke tekst in het patiëntendossier weergegeven. Tegenwoordig moeten artsen en zorginstellingen, zowel in de eerste- als tweede lijn, deze resultaten direct, vaak digitaal, delen met patiënten.

Echter, zonder begrijpelijke context over wat de medische terminologie inhoudt, kunnen de meeste patiënten hier weinig mee, en in sommige gevallen kan dit zelfs meer onrust opwekken dan nodig is. Het is dus aan de artsen, die al kampen met een hoge werkdruk door groeiende zorgvraag en stijgende administratieve lasten, om de resultaten in begrijpelijke taal ‘om te zetten’ en naar de patiënt de sturen.

“Door conceptreacties voor onze artsen te genereren, helpen we hen niet alleen met die werklast, maar geven we ook tijdig uitgebreid commentaar om patiënten te helpen hun specifieke resultaten te begrijpen”, zegt Aditya Bhasin, vicepresident softwareontwerp en -ontwikkeling bij Stanford Health Care.

AI-tool getest

De nieuwe AI-tool is in een pilot getest. Tien huisartsen hebben de tool een maand lang gebruikt en beoordeeld. Daarna is de feedback van die eerste pilot verwerkt om de tool verder te verbeteren. Met die aanpassingen is vervolgens in een tweede pilot gestart, waaraan 24 artsen deelnamen, om de AI-tool verder te testen. De teksten die met de tool gegenereerd worden, worden niet direct naar de patiënt gestuurd maar eerst door de arts beoordeeld en, indien nodig, bewerkt.

Inmiddels wordt de AI-tool al gebruikt door eerstelijnszorgartsen bij Stanford Health Care. Het is de bedoeling om de tool dit jaar ook uit te rollen naar de specialistische zorg. Daarnaast wil het team van Stanford Medicine het succes van de tool meten in relatie tot de tijdsbesparing voor artsen en specialisten. “We zijn erg blij dat we de mogelijkheid hebben om deze technologieën aan onze artsen aan te bieden, ze te bestuderen en ervan te leren”, aldus Pfeffer.

Een ander mooi voorbeeld van hoe generatieve AI-tools de administratieve werklast van artsen kan verlichten, is vorig jaar ook getest, en wordt nu al op diverse plaatsen uitgerold, in Nederland. Dragon Medical One is een AI-gedreven oplossing die artsen in staat stelt tijdens een consult of controleafspraak met een patiënt hun verslag rechtstreeks in het EPD te dicteren. Daardoor hoeven de artsen deze verslagen niet meer (achteraf) in te typen, wat betekent dat ze ook minder tijd aan deze administratieve taken kwijt zijn. Dit kan artsen, zo bleek uit een test bij het MCL, tot wel drie kwartier per dag besparen.