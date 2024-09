AI transformeert diagnostiek en gezondheidszorg

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt al geruime tijd gezien als een van de gamechangers als het gaat om de hoognodige zorgtransitie die ertoe moet leiden dat, met alle uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, wij ook in de toekomst van een toegankelijk en betaalbaar zorgsysteem gebruik kunnen blijven maken. AI speelt al een cruciale rol in de transformatie van de manier waarop we ziekten diagnosticeren en behandelen.

Het vermogen van AI om enorme hoeveelheden gegevens snel en nauwkeurig te verwerken, verandert het landschap en biedt nieuwe manieren om de gezondheidsresultaten wereldwijd te verbeteren. Echter, om effectieve en nauwkeurige oplossingen te ontwikkelen die cultuurgevoelig en inclusief zijn, is samenwerking nodig tussen de vele benodigde vaardigheden. Het resultaat is betere en snellere toegang tot gezondheidsoplossingen. Tijdens het World Economic Forum spraken enkele experts over de digitalisering en rol van AI in de gezondheidszorg. Dit zal ook een van de key onderwerpen zijn tijdens de tweede editie van de ICT&health World Conference die eind januari gehouden wordt.

De belofte van AI in de gezondheidszorg

Het potentieel van AI in de gezondheidszorg is bijzonder groot. Het varieert van voorspellende analyses en gepersonaliseerde behandelplannen tot het verbeteren van de diagnostische nauwkeurigheid. De enorme hoeveelheid medische gegevens die dagelijks wordt gegenereerd - uit patiëntendossiers, klinische tests, medische beeldvorming en draagbare apparaten - kan overweldigend zijn voor menselijke behandelaars.

AI is niet alleen in staat deze gigantische hoeveelheden medische data te analyseren, maar er ook van te leren. Zo kunnen patronen en correlaties worden gedetecteerd die voor mensen onopgemerkt blijven. Zo kunnen diagnoses sneller en nauwkeuriger gesteld worden, wat cruciaal is voor het verbeteren van de resultaten voor patiënten.

De diagnostiek is, en daar zijn al diverse voorbeelden van, zoals voor hartfalen en diverse andere aandoeningen, een van de medische gebieden waar AI bijzonder veel verbetering kan realiseren. Traditionele diagnosemethoden zijn vaak afhankelijk van de subjectieve interpretatie van medische professionals, wat soms kan leiden tot wisselende uitkomsten. AI kan deze variabiliteit verminderen door consistente, data gestuurde inzichten te bieden, wat leidt tot betrouwbaardere diagnoses.

Samenwerking sleutel tot robuuste AI-gezondheidszorg

Samenwerking bij de ontwikkeling van AI is essentieel voor het creëren van effectieve, ethische en impactvolle oplossingen voor de meest urgente uitdagingen in de wereld, of het nu gaat om AI-ingenieurs, datawetenschappers en domeinexperts. “Een dergelijke samenwerking tussen mensen uit verschillende sectoren en regio's helpt bij het bouwen van meer ethische en betrouwbare AI-oplossingen,” zegt Rudradeb Mitra, CEO van Omdena, een samenwerkingsplatform voor AI.

Het World Economic Forum stimuleert ook de transformatie van de digitale gezondheidszorg door een wereldwijde aanpak met meerdere belanghebbenden te stimuleren om de verantwoorde integratie van digitale gezondheidsoplossingen in gezondheidszorgsystemen wereldwijd te versnellen.

Door samen te werken met overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld richt het Forum zich op het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg, de resultaten en rechtvaardigheid door middel van innovatieve technologieën, waarbij uitdagingen zoals gegevensprivacy, cyberbeveiliging en ethisch gebruik van AI in de gezondheidszorg worden aangepakt.

Door AI-modellen te integreren in gezondheidszorgsystemen, met name in regio's met beperkte toegang tot gespecialiseerde medische professionals, kunnen we de gezondheidszorg democratiseren en ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot vroegtijdige en accurate diagnoses. Hieronder staat de videoregistratie van het volledige gesprek tijdens het World Economic Forum.