ALS-patiënt bedient spraakassistent via gedachten

In de Verenigde Staten kan een ALS-patiënt sinds kort zijn Amazon Alexa spraakassistent (vergelijkbaar met de Google Home en Apple Homepod) bedienen via een geïmplanteerde brein-computer interface (BCI). Het implantaat, ontwikkeld door Synchron, ‘leest’ de gedachten van de patiënt en vertaald die in commando’s voor de spraakassistent.

De BCI van Synchron werd met succes bij een 64-jarige ALS-patiënt, Mark, geïmplanteerd. Hij is de eerste proefpersoon met ALS die het het BCI-platform van Synchron gebruikt. Vervolgens kon hij met zijn gedachten de smarthome toestellen in zijn huis bedienen via de Tap to Alexa-functie op zijn Amazon Fire-tablet.

Apparaten bedienen met gedachten

Hiervoor worden via de Synchron brein computer interface aangepaste icoontjes, of tyles, op de tablet geselecteerd. Die zijn gekoppeld aan vooraf ingestelde Alexa-acties. Denk aan het in- en uitschakelen van lichten, het voeren van videogesprekken, het afspelen van muziek en video’s, het bedienen van smarthome apparaten, het lezen van boeken op Kindle of het kopen van artikelen op Amazon. Allemaal handsfree en zonder dat daarvoor iets hoeft worden ingesproken.

“Ik ben erg enthousiast over de integratie van slimme technologie en mijn BCI is. Het is moeilijk voor te stellen om in onze moderne wereld te leven zonder de mogelijkheid om slimme, verbonden apparaten, zoals Amazon's Alexa en Echo, te gebruiken of te bedienen. De mogelijkheid om belangrijke aspecten van mijn omgeving te beheren en de toegang tot entertainment te regelen, geeft me de onafhankelijkheid terug die ik aan het verliezen ben”, aldus Mark.

De Synchron BCI wordt geïmplanteerd in het bloedvat op het oppervlak van de motorische cortex van de hersenen via de halsslagader, via een minimaal-invasieve endovasculaire procedure. Eenmaal geïmplanteerd is het ontworpen om motorische intenties vanuit de hersenen te detecteren en draadloos te verzenden, zodat ernstig verlamde mensen weer in staat zijn om persoonlijke apparaten te bedienen met handsfree aanwijzen en klikken. In onderstaande video van Synchron is te zien hoe deze technologie werkt.

BCI-technologie

De integratie van de BCI-technologie van Synchron met de mogelijkheden van Alexa kan gebruikers in staat stellen om hun omgeving zowel binnen als buiten hun huis te bedienen. Daardoor worden dagelijkse routines toegankelijker en de onafhankelijkheid voor mensen met een ernstige verlamming vergroot. Door deze integratie met Alexa te testen, wil Synchron de mogelijkheden voor smarthome automatisering uitbreiden, zodat patiënten hun gedachten kunnen gebruiken voor interactie met een breed scala aan Alexa-compatibele apparaten, van lampen en stekkers tot thermostaten en camera's, zonder de noodzaak van spraak of fysieke interactie met een aanraakscherm.

Het BCI-systeem is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te leren. Deze integratie weerspiegelt het streven van Synchron naar innovatie in neurotechnologie waarbij de patiënt voorop staat. “De BCI van Synchron overbrugt de kloof tussen neurotechnologie en consumententechnologie, waardoor mensen met verlammingen weer controle kunnen krijgen over hun omgeving. Terwijl veel smarthome systemen vertrouwen op spraak of aanraking, sturen wij besturingssignalen rechtstreeks vanuit de hersenen, waardoor deze input overbodig wordt”, aldus Tom Oxley, CEO & Oprichter van Synchron.

Gedachten lezen met BCI

Gedachten lezen is al lang geen ‘kermis waarzegster attractie’ meer. Met de komst van AI zien we steeds meer voorbeelden van technologische oplossingen die het mogelijk maken om hersensignalen om te zetten in tekst of spraak. Zo slaagden wetenschappers er in 2021 al in om met behulp van diepe elektroden en machine learning een computer het woord te laten uitspreken waar een patiënt met een ernstige spraakstoornis op exact dat moment aan dacht.

Vorig jaar haalde een andere doorbraak op dit gebied het wereldnieuws. Een verlamde vrouw kon twintig jaar na een beroerte, dankzij een zogenoemde brain-computerinterface (BCI) en kunstmatige intelligentie (AI), weer praten. Wetenschappers hadden een manier gevonden om hersensignalen op te vangen, te interpreteren en over te brengen via een digitale avatar.