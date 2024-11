Betere opvang op SEH dankzij live videoverbinding met ambulance

Vandaag is de eerste Spoedzorg Connect ambulance gepresenteerd. Deze ambulance heeft een live videoverbinding met de Spoedeisende hulp (SEH). Daarmee wordt gezorgd voor een betere communicatie en samenwerking tussen het ambulanceteam en de SEH waardoor de spoedeisende hulp in levensbedreigende situaties verbeterd.

De Spoedzorg Connect ambulance is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen Ambulance Amsterdam, Amsterdam UMC en KPN Health. “Als een patiënt met een levensbedreigende aandoening in de ambulance ligt, onderweg naar de Spoedeisende hulp, dan wil je dat alle betrokken hulpverleners als één team kunnen functioneren. In de huidige situatie zit er een harde knip in de zorgketen: pas bij de overdracht in het ziekenhuis krijgt het opvangteam een volledig beeld van de toestand van de patiënt”, vertelt Lotte Terwindt, cardio-anesthesioloog in Amsterdam UMC en initiatiefneemster van Spoedzorg Connect.

Betere communicatie tussen ambulance en SEH

Spoedzorg Connect gaat nog een stapje verder. Dankzij een live videoverbinding kan het ambulanceteam het opvangteam in het ziekenhuis al tijdens de reis laten meekijken. Dat stelt het opvangteam in staat zich beter voor te bereiden op de komst van de patiënt. Dat zorgt weer voor een snellere overname van de behandeling. Mocht de toestand van de patiënt onderweg veranderen, dan zijn de zorgverleners in het ziekenhuis daar via de live videoverbinding direct van op de hoogte en krijgen ze meteen alle cruciale informatie over de patiënt.

“We willen de zorgteams van de acute zorg eerder samenbrengen. In de ambulance onderweg naar de Spoedeisende hulp en op de SEH zelf wordt onder hoge druk gewerkt en moeten er snel beslissingen worden genomen. Het is fijn als beide zorgteams dan over hetzelfde beeld van de patiënt beschikken", zegt Dave Bouman, ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam.

Deze week hebben Ambulance Amsterdam, Amsterdam UMC en KPN Health de eerste Spoedzorg Connect ambulance gepresenteerd.

Evaluatie en verdere uitrol

De Spoedzorg Connect ambulance is voor deze Dienst voorzien van drie onopvallende camera’s en een beeldscherm met microfoon en speaker. De zorgprofessionals op de SEH kunnen dus niet alleen meekijken, maar ook real-time overleggen met de zorgverleners in de ambulance. De ervaringen die daar opgedaan worden, worden geëvalueerd om te bepalen of en hoe de Spoedzorg Connect dienst verder geoptimaliseerd kan worden. Het uiteindelijke streven is de dienst verder, wellicht ook landelijk, uit te rollen.

Oplossingen die een betere verbinding en communicatie tussen de SEH en ambulancediensten mogelijk maken, hebben hun meerwaarde voor de zorg van spoedeisende patiënten al vaker bewezen. Een mooi voorbeeld uit de praktijk zijn de ambulances van de regio Zuid-Holland Zuid die in 2021 startten met het digitaal versturen, e-overdracht genaamd, van de overdracht naar de betreffende SEH. Daarmee wordt gestart op het moment dat de ambulanceverpleegkundige begint met het opstellen van de overdracht op de laptop in de ambulance. Deze 'real-time' e-overdracht zorgt ervoor dat de SEH eerder weet welke patiënt onderweg is en wat er met hem of haar aan de hand is zodat artsen en verpleegkundigen betere voorbereidingen kunnen treffen.