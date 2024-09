Consortia werken aan innovatie celtechnologie therapieën

Tijdens een bijeenkomst hebben afgevaardigden van vier door het Nationaal Groeifonds gesubsidieerde consortia, NXTGEN Hightech, RegMed XB, Biotech Booster en Oncode Accelerator, de tot nu toe behaalde vooruitgang en toekomstplannen gedeeld. De consortia focussen zich alle vier op innovatie van therapieën gebaseerd op celtechnologie en toepassingen zoals die in regeneratieve geneeskunde en immuuntherapie. Doel is de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor een breed scala aan aandoeningen, van kanker tot auto-immuunziekten.

De ontwikkelingen moeten uiteindelijk leiden tot het beschikbaar komen van nieuwe medicatie voor patiënten. NXTGEN Hightech, RegMed XB en Oncode Accelerator bouwen hiervoor de infrastructuur die nodig is voor de productie van deze geavanceerde therapieën (ATMP’s) en voor de opschaling daarvan.

Innovatieve medicijnen

Het vierde consortium, Biotech Booster, is opgericht om de commercialisatie van nieuwe biotechnologische bevindingen in Nederland te stimuleren en nieuwe innovatieve therapieën die zijn ontwikkeld binnen de andere consortia zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen. “Hoe sneller we biotechnologische bevindingen zoals innovatieve medicijnen op de markt kunnen brengen, des te sneller ze een tastbare impact op de samenleving hebben. Dit zou volgens ons het ultieme doel van elke onderzoeker moeten zijn,” zegt Nettie Buitelaar, CEO van Biotech Booster.

Tijdens het evenement, gehouden op 17 september, lichtte Jürgen Kuball, hoogleraar Hematologie aan het UMC Utrecht en leider van de Cell and Gene Therapy Workstream binnen het Oncode Accelerator-programma, toe hoe de samenwerking tussen de vier consortia knelpunten bij het brengen van ATMP’s naar de eerste klinische proeven met mensen kan overwinnen.

“Het nabootsen van GMP-productieomgevingen in een vroeg stadium van onderzoek en ontwikkeling, het combineren van verschillende technologieën en het bundelen van expertise variërend van genmodificatie en virale vectoren tot kwaliteitscontrole en regelgeving, zal ons helpen de ontwikkelingscyclus van nieuwe ATMP’s te verkorten. Dit zal de mogelijkheid creëren om de vroege toegang tot toekomstige cellulaire therapieën voor onze patiënten te verbeteren”, aldus Kuball.

Samenwerking cruciaal

Bernard Mulder, CEO van RegMed XB stelde tijdens zijn presentatie dat de samenwerking tussen de vier consortia cruciaal is voor de toekomst van celtherapieën en regeneratieve geneeskunde. Door hun krachten te bundelen kan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve medicijnen versneld worden. “Ons doel is om van zorg naar genezing te gaan, zodat patiënten met chronische ziekten sneller toegang krijgen tot innovatieve therapieën. Samen zijn we toegewijd om deze visie werkelijkheid te maken”, zei Mulder.

“In cel- en gentherapie streven we ernaar de grenzen van celkweek te verleggen door bioreactortechnologie van de volgende generatie te ontwikkelen voor schaalbare productie met een hoge mate van automatisering en real-time biosensing. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars complementaire expertise en innovatieve benaderingen, kunnen we het Nederlandse innovatiepotentieel in cel- en gentherapie opschalen en echt doorbraken versnellen”, voegde Ingrid Relou, Program Manager Biomedical Production Technologies bij NXTGEN Hightech, daar aan toe.

Demonstrator Projects

Het evenement werd afgesloten door Karlijn Wilschut, Project Manager Pharma bij Oncode Accelerator. Zij sprak over de aanpak van Oncode Accelerator voor innovatie in preklinisch onderzoek voor nieuwe kanker medicatie. Ook deed zij een oproep aan de medische wetenschap en onderzoekers om aanvragen voor Demonstrator Projects in te dienen. Dit zijn preklinische onderzoeksprojecten, gerelateerd aan oncologie die ondersteuning kunnen ontvangen van Oncode Accelerator. Door middel van Demonstrator Projects kunnen oncologieonderzoekers toegang krijgen tot de innovatieplatforms van Oncode Accelerator.

‘Wij geloven dat het delen van kennis tussen Nationaal Groeifonds gefinancierde initiatieven essentieel is. Door onze expertise te combineren, die samen de ontwikkelingscyclus beslaat voor het brengen van ATMP’s van onderzoekslaboratoria naar de kliniek, zullen we beter in staat zijn kanker te slim af te zijn en levens te beïnvloeden. Nu al deze programma’s van start gaan, is dit het moment om samen te handelen”, aldus Wilschut.

Geïnteresseerde partijen kunnen de gezamenlijke verklaring in zijn geheel hier downloaden (pdf). NXTGEN Hightech, RegMed XB en Oncode Accelerator zijn actief op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Investeerders, industrieleiders en bekwame professionals worden uitgenodigd om contact op te nemen en mee te doen aan de inspanning om de ontwikkeling van deze levensreddende therapieën te versnellen.