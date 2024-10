Depressie detecteren met AI-tool en oogfoto’s

Wetenschappers werken momenteel aan de ontwikkeling van een AI-apps die, op een niet invasieve manier, bij gebruikers van smartphones tekenen van depressie moeten gaan detecteren. Een van die oplossingen is PupilSense. Daarbij worden met de camera van de smartphone foto’s gemaakt van de pupillen van de gebruikers. Die foto’s worden met de app vervolgens geanalyseerd om te achterhalen of de persoon in kwestie last heeft van een depressie.

Bepaalde pupilreflexen, zo heeft eerder onderzoek al aangetoond, kunnen worden gerelateerd aan depressief gedrag. De app, PupilSense, die nu ontwikkeld wordt maakt gedurende 10 seconden met de frontcamera van de smartphone een serie foto’s van de gebruiker. Dat gebeurt op het moment dat die zijn of haar telefoon opent en, bijvoorbeeld, bepaalde (social media) apps opstart. Vervolgens berekent PupilSense nauwkeurig de diameter van de pupillen, in vergelijking met de omringende irissen van de ogen.

Veelbelovende eerste test

PupilSense is inmiddels al getest met 25 vrijwilligers bij wie de app op de smartphones van de geïnstalleerd was en volledig in de achtergrond opereerde. Over een periode van vier weken werd data van de pupilfoto’s verzameld. In totaal werden tijdens die test ongeveer 16.000 interacties van de vrijwilligers met hun smartphone geregistreerd. Nadat de AI-tool getraind was op het onderscheiden van ‘normale’ en ‘abnormale’ reacties, verwerkten de wetenschappers de data van de foto’s en vergeleken deze met de door de vrijwilligers in de testperiode zelf gerapporteerde stemmingen.

De beste versie van PupilSense, TSF, gebruikt voor de analyse alleen geselecteerde datapunten van hoge kwaliteit. Die bleek ook het meest nauwkeuring. In ruim driekwart van de gevallen (76%) kwam de analyse van de AI-tool overeen met momenten waarop mensen zich inderdaad depressief voelden. Dat is beter dan het beste smartphone-gebaseerde systeem dat momenteel wordt ontwikkeld en getest voor detectie van depressie, een platform dat bekend staat als AWARE, aldus het onderzoek.

De wetenschappers benadrukken dat de technologie nog verder doorontwikkeld moet worden, maar dat de eerste resultaten zeer bemoedigend zijn. De bevindingen van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction.

Diagnostiek met oogfoto’s

Er zijn meer voorbeelden van ontwikkelingen waarbij onderzocht wordt of oogfoto’s gebruikt kunnen worden om de diagnose van bepaalde aandoeningen te kunnen stellen. Zo ontdekten onderzoekers eind vorig jaar dat het mogelijk is om met foto’s van netvliezen van kinderen, in combinatie met een speciaal ontwikkeld AI-algoritme, vast te stellen of een kind autisme heeft.

In 2019 werkte glaucoomspecialist Hans Lemij van het Oogziekenhuis in Rotterdam al aan een AI-systeem om de oogziekte glaucoom vroegtijdig in kaart te brengen met behulp van een smartphone.