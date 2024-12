Draagbare sensorpatch voor monitoring van de ademhaling

Bij patiënten kan een verandering in de ademhalingsfrequentie een van de eerste aanwijzingen zijn die duidt op een mogelijke verslechtering van de gezondheidstoestand. Het daarom belangrijk om de ademhalingsfrequentie goed te monitoren. Niet alleen bij aandoeningen van de longen of luchtwegen, maar ook bij andere ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld sepsis. Een nieuwe draagbare sensorpatch, ontwikkeld door Britse wetenschappers, heeft de potentie het monitoren van de ademhalen een stuk laagdrempeliger te maken.

De ‘Pneumorator’, zoals de draagbare patch heet, is in staat veranderingen in de ademhaling van mensen nauwkeurig te detecteren. Daarvoor heeft de sensorpatch een reeks functionele lagen die de frequentievariatie in de ademhaling kan waarnemen. De sensor in de patch is in staat om subtiele variaties als gevolg van uitzetting van de borstkas of veranderingen in de longsamenstelling te detecteren. Die veranderingen kunnen vervolgens draadloos worden doorgestuurd naar medische systemen of een app op smartphone of tablet.

Compact en minder invasief

Het grote voordeel van de patch is de compacte vormgeving. Hij is niet veel groter dan een ronde pleister en dus minder invasief dan andere meet- en monitoringsystemen. Daardoor kan hij ook eenvoudig buiten het ziekenhuis, bij de patiënt thuis bijvoorbeeld, ingezet kan worden. Zover is het echter nog niet, want er moet nog verder onderzoek uitgevoerd worden voordat de ‘Pneumorator’ voor klinisch gebruik goedgekeurd kan worden.

De ontwikkeling van de draagbare patch wordt uitgevoerd onder leiding van de Nottingham Trent University, de University of Southampton en het University Hospital Southampton, in samenwerking met Zelemiq, een medisch-technologisch bedrijf. Volgens de onderzoekers is de patch goedkoop te produceren en zo een laagdrempelig alternatief bieden voor de meer invasieve en duurdere methoden die nu nog ingezet moeten worden om de ademhaling van patiënten die aan veel voorkomende chronische ademhalingsziekten lijden, waaronder astma, slaapapneu en chronische obstructieve longziekte, te monitoren.

“Dit is een baanbrekende draagbare innovatie die zorgvuldig is ontwikkeld om patiënten en zorgverleners cruciale ondersteuning te bieden. De ontwikkeling om op deze manier continu de ademhaling te meten geeft ons de mogelijkheid om een snellere, effectievere behandeling mogelijk te maken, waardoor de resultaten voor patiënten en de operationele efficiëntie binnen de gezondheidszorg aanzienlijk verbeteren”, vertelt Dr. Yang Wei, van de Nottingham Trent University's Medical Technologies Innovation Facility.

Draagbare biosensor

Enkele maanden geleden berichtten wij over de ontwikkeling van een draagbare biosensor waarmee de ademhaling van jonge kinderen die last hebben van het zogenoemde wheezing (piepen bij het ademen) continu en stabiel gemonitord kan worden.

En het op afstand, continu of op regelmatige basis, monitoren van astma zonder dat patiënten telkens naar een huisarts of ziekenhuis moeten gaan, heeft zijn meerwaarde ook al vaker bewezen. Een bekend en goed initiatief in Nederland is Luchtbrug. Door het regelmatig online invullen van vragenlijsten, gecombineerd met een online blaastest, kan dan bepaald worden of een bezoek aan de arts noodzakelijk is of dat het aanpassen van medicatie al voldoende is.