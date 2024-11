Gegevens Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar voor PGO’s

Nadat in september al de gegevens van corona- en HPV-vaccinaties beschikbaar gemaakt zijn voor ontsluiting via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), heeft MedMij deze week bekend gemaakt dat vanaf nu alle gegevens van het Rijskvaccinatieprogramma voor PGO’s beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er al vijf PGO-leveranciers gekwalificeerd voor de gegevensdienst Vaccinaties.

Iedereen van 16 jaar en ouder die eerder al toestemming gegeven heeft voor het delen van de gegevens met het RIVM, kan vanaf nu gegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma en coronaprikken ophalen in hun PGO. De vijf gekwalificeerde leveranciers zijn Gezondheidsmeter, Ivido, Spreekuur.nl, Zodos en Medxpert.

Digitaal inzicht in zorg en gezondheid

Zowel Stichting MedMij als VWS vinden het belangrijk dat alle inwoners van Nederland inzicht hebben in de gegevens over hun gezondheid en zorg. Daarvoor is de persoonlijke gezondheidsomgeving, PGO, ontwikkeld. Dit is een app of website waar mensen met hun DigID veilig kunnen inloggen om de verzamelde gegevens die bij verschillende zorgaanbieders opgeslagen zijn, in te zien.

Door het toevoegen van gegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma aan de PGO, groeit de meerwaarde van deze omgeving. De behoefte aan dergelijke informatie is groot. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook informatie zoals reizigersvaccinaties, bevolkingsonderzoeken en seksuele gezondheidsgegevens beschikbaar komt in de PGO. Hiervoor zijn de eerste verkennende gesprekken inmiddels gevoerd. Op termijn komen hier ook gezondheidsgegevens van andere sectoren bij zoals geboortezorg en mondzorg.

Goed gevulde PGO’s voor eind 2025

Binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben partijen uit de zorg samen met VWSafspraken gemaakt over het verder koppelen van gezondheidsgegevens aan de PGO’s zodat uiteindelijk iedereen in Nederland kan beschikken over een goed gevulde PGO. Het streven is om ervoor te zorgen dat dit voor elke burger eind 2025 geregeld is.

Om ervoor te zorgen dat gebruikers de informatie die in de PGO wordt opgehaald ook begrijpen, heeft Stichting MedMij een visualisatiestandaard ontwikkeld voor de gegevensdienst Vaccinatiegegevens. Deze standaard bevat richtlijnen voor de manier waarop PGO-leveranciers de informatie moeten weergeven.

Elektronische toestemming

Via MijnRIVM, het portaal van het RIVM, kunnen de vaccinatiegegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma ook ingezien worden. Echter, alleen rechtstreeks voor iedereen die voor 1992 geboren is. Oudere burgers kunnen een overzicht van hun vaccinatiegegevens aanvragen via Overzicht van vaccinaties opvragen bij het RIVM.

Wie bezwaar heeft gemaakt om de vaccinatiegegevens met het RIVM te delen, kan de vaccinatiegegevens helaas niet inzien in MijnRIVM en daarmee ook niet op te halen in een PGO. Bij het geven van vaccinaties wordt vanaf 1 januari 2022 de toestemming hiervoor elektronisch vastgelegd in het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).