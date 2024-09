Coronaprikken en HPV-vaccinaties beschikbaar in PGO’s

Sinds kort kunnen coronaprikken en HPV-vaccinaties voor 16- en 17-jarigen worden opgehaald in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Verwacht wordt dat eind dit jaar ook alle andere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar zullen zijn in deze omgeving. Dat heeft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Fleur Agema laten weten.

Een PGO is een app of een website waar mensen veilig en gratis hun publieke gezondheidsgegevens kunnen opvragen bij verschillende zorgverleners. Het gaat dan concreet om gezondheidsgegevens die bekend zijn bij de overheid, waaronder gegevens over vaccinaties. Dit volledige overzicht geeft mensen meer grip op hun gezondheid.

De informatie over coronaprikken en HPV-vaccinaties voor 16- en 17-jarigen is uitsluitend op te halen in PGO’s die zich hebben gekwalificeerd voor de gegevensdienst Vaccinatiegegevens. Dat zijn er op dit moment vier. Het ophalen van deze gegevens kan bovendien alleen als de gebruiker eerder toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn of haar gegevens.

Gehele Rijksvaccinatieprogramma

Naar verwachting zullen eind dit jaar ook alle andere vaccinatiegegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar zijn. Dit wordt gerealiseerd door Stichting MedMij in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS en het RIVM. Minister Agema: “Zowel het burgerportaal als de PGO’s zullen de komende tijd stap voor stap worden uitgebreid met andere vaccinatiegegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma, die vanuit het RIVM worden ontsloten. Inzage van deze gegevens zal vanaf november 2024 mogelijk zijn. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat deze planning zou moeten worden bijgesteld.”

Door het toevoegen van gegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma aan de PGO, groeit de meerwaarde van deze omgeving. De behoefte aan dergelijke informatie is groot. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook informatie zoals reizigersvaccinaties, bevolkingsonderzoeken en seksuele gezondheidsgegevens beschikbaar komt in de PGO. Hiervoor zijn de eerste verkennende gesprekken inmiddels gevoerd.

Begrijpelijke taal

Om ervoor te zorgen dat gebruikers de informatie die in de PGO wordt opgehaald ook begrijpen, heeft Stichting MedMij een visualisatiestandaard ontwikkeld voor de gegevensdienst Vaccinatiegegevens. Deze standaard bevat richtlijnen voor de manier waarop PGO-leveranciers de informatie moeten weergeven.

Ook Nictiz draagt haar steentje bij om de informatie in PGO’s begrijpelijker en patiëntvriendelijker te maken. Dit door het ontwikkelen van een patiëntvriendelijke uitleg voor diagnoses op B1-taalniveau. Eerder dit jaar heeft Nictiz een eerste set diagnoses voorzien van zo’n uitleg. Op verzoek van Stichting MedMij heeft PROVES toen via een Proof of Concept (PoC) technisch bekeken of de patiëntvriendelijke uitleg kon worden gebruikt. Dat bleek inderdaad het geval. Sinds 31 maart 2024 kunnen DVP-leveranciers de nieuwe patiëntvriendelijke uitleg ontsluiten naar de PGO’s.