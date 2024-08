Goedkeuring voor diepe hersenstimulatie Medtronic

Medtronic heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de diepe hersenstimulatie (DBS) in slaapstand voor mensen met Parkinson en mensen met essentiële tremor. Medtronic zegt dat de goedkeuring meer opties biedt om persoonsgerichte oplossingen te kunnen bieden. Medtronic zegt dat zij het eerste en enige bedrijf is dat goedkeuring van de FDA heeft ontvangen om DBS-chirurgie aan te bieden terwijl een patiënt slaapt onder algehele anesthesie of wakker is.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in ons chirurgisch aanbod en biedt een veilige en effectieve optie voor patiënten die DBS overwegen”, zegt Vice President en General Manager Brain Modulation, Amaza Reitmeier, van de Neuromodulation-afdeling.

Twee soorten DBS

Verschillende onderzoeken hebben gegevens gepubliceerd over de veiligheid en de werkzaamheid van Asleep DBS en hebben de twee verschillende DBS-modaliteiten met elkaar vergeleken: Asleep DBS en Awake DBS. Het bedrijf zegt dat de klinische gegevens bevestigen dat mensen met de ziekte van Parkinson een vergelijkbare verbetering van bepaalde motorische symptomen bereiken, ongeacht of ze een slaap-DBS- of waak-DBS-operatie ondergaan.



Volgens Medtronic tonen recente onderzoeken aan dat DBS-procedures in slaapstand niets afdoen aan de veiligheid van de patiënt. Bovendien kan de operatie efficiënt worden uitgevoerd daardoor de operatietijd korter wordt dan die bij DBS in waakstand. Maar of DBS nu in slaap of bij bewustzijn wordt uitgevoerd; het is bewezen dat het de motorische symptomen bij bewegingsstoornissen zoals Parkinson vermindert volgens neurochirurg en hoofd van de stereotactische en functionele neurochirurgie aan het Barrow Neurological Institute, Francisco Ponce, M.D.

Neurostimulatoren

Bij DBS wordt gebruikt gemaakt van een chirurgisch geïmplanteerd medisch apparaat, vergelijkbaar met een pacemaker. De Percept-neurostimulatoren van Medtronic werden begin 2024 door de FDA goedgekeurd. Ze verzenden elektrische signalen via slanke draden naar specifieke hersendoelen die zijn aangetast door neurologische aandoeningen. Medtronic zegt dat de Percept familie van neurostimulatoren het eerste en enige DBS-systeem is met detectie, richting gevoeligheid en geavanceerde programmering.



Het DBS-systeem van Medtronic met BrainSense-technologie vangt hersensignalen op en registreert deze, waardoor zorgverleners beschikken over gegevens en inzichten die worden gebruikt om de therapie aan te passen aan de individuele behoeften van patiënten.

DBS op afstand

Patiënten die bij het Maastricht UMC+ behandeld worden met diepe hersenstimulatie (DBS), bijvoorbeeld voor de ziekte van Parkinson of epilepsie, kunnen tijdens die behandeling sinds 2022 ook op afstand worden begeleid. Daarmee had het Maastrichtse ziekenhuis een Nederlandse primeur te pakken. Gedurende het behandeltraject dat vaak levenslang duurt, moeten patiënten regelmatig naar het ziekenhuis komen voor controle en het af- of bijstellen van de behandeling. Dat kan dus ook grotendeels op afstand worden gedaan.