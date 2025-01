Hackaton brengt zorgstudenten MBO, HBO en WO samen

Het oplossen van problemen in de zorg is niet in een handomdraai gedaan, en vraagt om samenwerking tussen zorgprofessionals uit diverse disciplines. Die samenwerking kun je niet vroeg genoeg leren, zo dachten de TU Delft, het ROC Mondriaan en Inholland. De studenten van deze opleidingsinstituten komen in het dagelijks leven misschien niet zo snel met elkaar in contact, maar wanneer ze daarbij een duwtje in de rug krijgen blijkt dit waardevolle inzichten op te leveren. Tijdens een hackaton waagden de studenten zich aan het bedenken van oplossingen voor problemen die spelen in de zorg, iets waar een deel van de studenten tijdens hun praktijkstages al mee te maken had gekregen.

De hackaton was bedoeld om de samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen te faciliteren, zo blijkt uit een nieuwsartikel van de TU Delft. Daarbij kunnen de studenten hun kennis en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk oplossingen bedenken voor problemen die de mbo-studenten met het ROC Mondriaan al in de praktijk zijn tegengekomen. Studenten die werken met mensen met dementie merken bijvoorbeeld dat deze cliënten niet altijd mee willen werken aan het reinigen van hun kunstgebit, terwijl dat wel een belangrijk onderdeel is van hun basale verzorging. Door deze problemen voor te leggen aan de studenten van andere opleidingen, ontstaat een fris perspectief op de mogelijke oplossingen.

Kunstgebitreiniger

Na groepjes te vormen met daarin studenten afkomstig van de drie verschillende opleidingen, kreeg elke groep een probleem toegewezen. Bijvoorbeeld het kunstgebit-probleem. De studenten die aan dit probleem mogen gaan werken zien wel brood in het gebruiken van een kunstgebitreiniger. Die blijkt al te bestaan, maar na nader onderzoek wordt duidelijk dat deze in de praktijk nauwelijks gebruikt wordt. Dat roept bij de studenten weer een scala aan vragen op over waarom dat het geval is, en over hoe het gebruik van de kunstgebitreiniger gestimuleerd kan worden.

De studenten van de TU Delft zijn grotendeels onbekend met de problemen die zorgprofessionals op de werkvloer tegenkomen. De opleidingen van wo-studenten richten zich namelijk vooral op theorie en in veel mindere mate op de praktijk. Uiteindelijk komen de studenten door middel van een onderlinge discussie tot een oplossing voor het probleem met het kunstgebit. Ze stellen voor om een slim apparaat te ontwikkelen dat detecteert of een kunstgebit netjes past, schoon is, maar ook hoe lang een cliënt het gebit heeft gedragen en wat de locatie van het gebit is. Die laatste functie sluit aan op een aanvullend probleem uit de praktijk: mensen met dementie raken regelmatig hun kunstgebit kwijt.

Voor herhaling vatbaar

De hackaton was een succes, vindt onder andere Ad Blom van het ROC Mondriaan “De manier waarop de discussie gevoerd is tussen de studenten heeft mij positief verast. De innovatieve ideeën die ontstonden waren boven verwachting, en deze onderwijsvorm is zeker voor herhaling vatbaar.” Door studenten al tijdens hun opleiding te leren samenwerken met studenten met een andere achtergrond, ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden die in hun toekomstige carrière in de zorg goed van pas gaan komen.

De kunstgebit-oplossing is de uiteindelijke winnaar van de hackaton. Het slimme kunstgebit – door de studenten Tandenfee getiteld – wordt door de jury geprezen om zijn originaliteit. Als prijs krijgen de studenten van het winnende team een cadeaubon waarmee ze kosteloos een pizza kunnen bestellen, dat scheelt weer een avond koken.

Hackathons worden steeds vaker ingezet om tot nieuwe digitale zorginitiatieven te komen. Zo presenteerden vorig jaar de vier topteams van de IBD data hackathon (deelnemers van DataHub Maastricht, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, Zuyderland, Nictiz, Health-RI, VZVZ, UMCG, Santeon en RSO Zuid-Limburg) hun resultaten en takeaways aan elkaar.

De hackathon is tot stand gekomen door een samenwerking tussen ROC Mondriaan, Hogeschool Inholland, de TU Delft, het Reinier de Graaf Gasthuis en Pieter van Foreest.