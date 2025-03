Het nut van IHE-profielen voor digitale gegevensuitwisseling

Eerder deze week berichtten wij al over de enquête van de Federatie Medisch Specialisten waaruit bleek dat bijna alle medisch specialisten aangeven dat patiënten risico’s lopen door gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens. Bijna de helft (48%) van de specialiste zei zelf dat ze die risico’s dagelijks zien. De oorzaak van de gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens moet vooral gezocht worden bij slechte communicatie tussen ICT-systemen. De resultaten van de FMS-enquête worden onderschreven door IHE Nederland. De EHDS, die vanaf 2031 digitale gegevensuitwisseling in Europa verplicht stelt, moet deze problemen gaan oplossen.

“Wij ontwikkelen profielen die de interoperabilitiet in de zorg verbeteren door zorgprocessen en gegevensuitwisselingen te standaardiseren”, zegt radioloog en bestuurder bij IHE Nederland Carla Meeuwis.

EHDS kan tot sancties leiden

Meeuwis wijst op de inwerkingtreding van de European Health Data Space (EHDS), 26 maart. “Deze Europese verordening verplicht leveranciers van software die patiëntgegevens verwerken om hun systemen interoperabel te maken. Vanaf 2031 komen er voor alle partijen die actief zijn in Europese lidstaten sancties wanneer medische data niet beschikbaar kunnen worden gesteld voor onder meer een patiëntsamenvatting, medicatieoverzicht of beeld en verslag. Leveranciers en zorgorganisaties zullen nu moeten starten met het aanpassen van hun systemen om straks op tijd klaar te zijn. IHE-profielen kunnen daarbij helpen.”

Uitwisselingsprofielen

IHE Nederland ontwikkelt uitwisselingsprofielen voor gestandaardiseerde gegevensuitwisselingen die zowel leveranciers als zorginstellingen kunnen helpen bij het voldoen aan de eisen van de EHDS met betrekking tot digitale gegevensuitwisseling. Toch bestaat er volgens Meeuwis onder zorgbestuurders nogal wat verwarring over wat een IHE-profiel precies is.

Ze worden vaak verward met een technische standaard, zoals DICOM of HL7 FHIR. Deze standaarden maken weliswaar vaak onderdeel uit van een profiel, maar een profiel is veel breder. Naast standaardisatie van techniek zijn namelijk ook afspraken nodig over eenheid van taal, zoals SNOMED en LOINC. Een profiel is als het ware een schil die om technische en semantische standaarden heen ligt. Zo bundelt een profiel alles wat nodig is om een bepaalde informatie-uitwisseling tussen systemen in een zorgproces te realiseren.

“Je zult daarnaast een aantal generieke zaken moeten regelen, zoals authenticatie en logging. Bovendien helpen de standaarden je weliswaar om API’s te ontwikkelen, maar aan één enkele API heb je meestal niet zoveel. Je hebt vaak een set aan API’s nodig om een bepaalde uitwisseling te realiseren. Tot slot moet je ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling veilig gebeurt en dat er goede governance op zit”, aldus Meeuwis.

IHE-profielen inbouwen

Het is van belang dat softwareleveranciers IHE-uitwisselingsprofielen in hun software inbouwen, maar het is minstens zo belangrijk om die in de praktijk te testen. Op die manier zorgen ze ervoor dat niet alleen de systemen feilloos de juiste data uitwisselen, maar dat deze gegevensuitwisselingen ook aansluiten bij de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. Het volgende grote testevent van IHE Europe is de Connectathon in Wenen, van 23 tot 27 juni.