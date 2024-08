ICT&health vertrekt van ‘X’

ICT&health zal met onmiddellijke ingang niet langer actief zijn op X – het voormalige Twitter. Wij hebben besloten om te vertrekken van X omdat dit platform steeds verder afdrijft van wat wij belangrijk achten: goede journalistiek, hoor en wederhoor en het afwijzen van extreme standpunten. Via al onze overige uitingen – websites, nieuwsbrieven, blad en social media – zijn wij als vanouds terug te vinden.

Vanaf het prille begin van ICT&health, bijna 10 jaar geleden, hebben wij gebruik gemaakt van Twitter – het huidige X –om ons nieuws, onze achtergrondartikelen en onze visie voor het voetlicht te brengen. De afgelopen jaren is X echter een richting in geslagen die op steeds grotere afstand staat van de normen en waarden die wij als nieuws- en achtergrondmedium willen uitdragen.

Vrijheid van meningsuiting en journalistiek

X was voorheen een breed en divers social media-platform waarop iedereen binnen bepaalde kaders zijn of haar mening en visie kon uitdragen. Inmiddels is het platform echter verworden tot een plek waar steeds extremer meningen centraal staan, waar gelijkwaardigheid en respect voor elkaar ver te zoeken is.



Wij staan voor vrijheid van meningsuiting en voor journalistieke vrijheid. Maar vrijheid om je mening te uiten is niet hetzelfde als het ongenuanceerd en steeds minder gemodereerd haat zaaiende en andere standpunten mogen uitdragen. Mocht X ooit terug keren naar zijn oude ‘roots’, iets dat wij ten zeerste hopen, dan zullen wij dit afscheid heroverwegen.

Wij blijven in beeld

ICT&health zal u onveranderd blijven voorzien van nieuws, blogs, interviews en achtergrondartikelen via al onze eigen media: onze websites www.icthealth.nl en www.icthealth.com, via ons tweemaandelijkse magazine en via onze nieuwsbrieven. Daarnaast zijn wij zoals altijd terug te vinden op sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, en Threads.