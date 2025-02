Onderzoek naar ethische aspecten van slim dagboek

Met de app ‘Healthy Chronos’ kunnen mensen worden geholpen bij het herstel na kanker. In het slimme dagboek kunnen de gebruikers dagelijks eenvoudig hun energieniveau, stemming, dagindeling en herstel bijhouden. Hierdoor krijgen ze beter inzicht in wat hen energie geeft en wat hen juist energie kost. De app is een ‘wearable-independent platform’, wat betekent dat verschillende wearables eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan de app.

Mede met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie worden data vertaald naar toegankelijke en bruikbare inzichten voor de mensen die herstellen van kanker. Maar wel is er volgens Nationaal ehealth Living Lab (NeLL) meer inzicht en kennis nodig om te bekijken hoe de informatie allemaal gaat aansluiten op de verschillende typen gebruikers met uiteenlopende behoeften. Om de inzet van AI in de Healthy Chronos-app verantwoord te maken, start NeLL daarom een onderzoek naar de ethische aspecten van een AI-powered digitaal dagboek.

Ethische aspecten

Interessante vragen waar de onderzoekers een antwoord op hopen te vinden zijn: Welke risico’s en kansen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen we het systeem effectief monitoren? Waar liggen de verantwoordelijkheden en verwachtingen? Draagt AI daadwerkelijk bij aan een toegankelijkere en effectievere app? Hoe kunnen we bias en discriminatie voorkomen, detecteren en minimaliseren? Hoe waarborgen we dat Healthy Chronos een voorbeeld is van mensgerichte en verantwoorde AI?

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een ZorgTech-voucher. Dat is een onderdeel van het programma Provincie Zuid-Holland Kansen voor West. Met deze steun kunnen ze de AI-functionaliteit verder ontwikkelen en optimaliseren. Daarbij ligt de focus op een mensgerichte en verantwoorde aanpak.

Ook wanneer iemand op de intensive care (IC) wordt opgenomen, lijkt het leven even tot stilstand te komen. Zowel voor patiënten als voor hun familie. Deze ervaring kan een langdurige, emotionele impact hebben, ook nadat de acute fase voorbij is. Het bijhouden van een dagboek kan zowel patiënten als familieleden helpen. Daarom heeft de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis vorig jaar samen met enkele donateurs geïnvesteerd in een digitaal post-IC-dagboek.

Veelvuldige inzet digitaal dagboek

Ook bij andere ziekten en aandoeningen blijkt het digitale dagboek een krachtig hulpmiddel te zijn. Zo introduceerde het Hoofdpijncentrum van Gelre ziekenhuizen mei vorig jaar een digitaal hoofdpijndagboek waarin patiënten hun hoofdpijnsymptomen en pijnstillergebruik nauwkeurig kunnen bijhouden. Zo kan de behandeling van hoofdpijnklachten beter worden afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt. Het expertisecentrum voor hoofd- en aangezichtspijn in CWZ introduceerde in 2023 een vergelijkbaar digitaal hoofdpijndagboek, dat naast een diagnostisch gedeelte ook een monitoringsgedeelte omvat.